दिवाली की सफाई के साथ घर में डाल दें ये चीजें, हमेशा 2 किमी दूर रहेंगे चूहे

दिवाली पर घर की सफाई होना तो एक मैंडेटरी रिचुअल है. ऐसे में सफाई करते समय हम घर की एक-एक चीज चमका डालते हैं, जिससे हर कोना साफ-सुथरा लगे. हालांकि, सफाई के दौरान घर के कोनों में बिल बनाकर रहने वाले चूहे जैसे कुछ अनचाहे मेहमान भी इधर-उधर नजर आने लगते हैं.

यही चूहे गंदगी फैलाते हैं और खाने-पीने की चीजों को भी दूषित कर देते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने घर में मौजूद चूहों से बेहद परेशान हैं तो अब अपनी चिंता छोड़ दिजिए. आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे आसान और कारगर टिप्स जिनसे कुछ ही मिनटों में घर से भाग जाएंगे सारे चूहे.

लौंग का करें इस्तेमाल

चूहों को लौंग की स्मेल बेहद नापसंद होती है. ऐसे में इसकी मदद से चूहों को आसानी से भगाया जा सकता है. इसके लिए एक मखमल के कपड़े में कुछ लौंग की कलियां लपेटकर घर के अलग-अलग कोनों में रख दें. इससे घर इधर-उधर घूमने वाले चूहे खुद-ब-खुद भागने पर मजबूर हो जाएंगे और वापस कभी दिखाई नहीं देंगे.

लाल मिर्च दिलाएगी चूहों से छुटकारा

लाल मिर्च आपको खाने को जायका देने के साथ-साथ चूहों की समस्या को भी दूर कर देगी. इसके लिए आपको केवल घर में मौजूद चूहें के बिलों के पास जाकर लाल मिर्ज पाउडर या सूखी लाल मिर्च लाकर रख दें. इससे बाद घर में आतंक मचाने वाले चूहे घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे.

फिटकरी भगाएगी चूहे

घर में बढ़ते चूहों को दूर भगाने का एक बेहतरीन तरीका फिटकरी का इस्तेमाल भी है. फिटकरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर या उसका पाउडर बनाकर उसे घर के कोनों या अलमारी की दरारों में रख देने से भी चूहों की समस्या से निजात पाई जा सकती है.

दालचीनी आएगी काम

लौंग की तरह ही दालचीनी की महक भी काफी तेज होती है. ऐसे में इसका पाउडर बनाकर या इसके कुछ टुकड़ों को चूहे के आने वाली सभी जगहों पर जाकर रख दें. इससे चूहों का तुरंत सफाया हो जाएगा.

कपूर करेगा मदद

वैसे तो कपूर को पूजा-पाठ के लिए इस्तोमाल किया जाता है. इसकी खुशबू काफी अच्छी होती है, लेकिन चूहे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते. ऐसे में घर के कोनों में कपूर की गोलियां रखने से चूहे वहां नहीं जाते हैं और भाग जाते हैं. इसके अलावा इसे जलाकर घर में इसका धुंआ फैलाने से भी घर में मौजूद चूहे नौ दो ग्यारह हो जाएंगे. ऐसे में चूहें भगाने का ये तरीका भी बेहद कारगर साबित होता है.

