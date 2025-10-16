हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली की सफाई के साथ घर में डाल दें ये चीजें, हमेशा 2 किमी दूर रहेंगे चूहे

दिवाली की सफाई के साथ घर में डाल दें ये चीजें, हमेशा 2 किमी दूर रहेंगे चूहे

दिवाली की सफाई के बाद अब घर में चूहे घूमते नजर आ रहे हैं? ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली की सफाई में किन चीजों का करें इस्तेमाल कि दोबारा नजर नहीं आएंगे चूहे.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 16 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली पर घर की सफाई होना तो एक मैंडेटरी रिचुअल है. ऐसे में सफाई करते समय हम घर की एक-एक चीज चमका डालते हैं, जिससे हर कोना साफ-सुथरा लगे. हालांकि, सफाई के दौरान घर के कोनों में बिल बनाकर रहने वाले चूहे जैसे कुछ अनचाहे मेहमान भी इधर-उधर नजर आने लगते हैं.

यही चूहे गंदगी फैलाते हैं और खाने-पीने की चीजों को भी दूषित कर देते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने घर में मौजूद चूहों से बेहद परेशान हैं तो अब अपनी चिंता छोड़ दिजिए. आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे आसान और कारगर टिप्स जिनसे कुछ ही मिनटों में घर से भाग जाएंगे सारे चूहे. 

लौंग का करें इस्तेमाल

चूहों को लौंग की स्मेल बेहद नापसंद होती है. ऐसे में इसकी मदद से चूहों को आसानी से भगाया जा सकता है. इसके लिए एक मखमल के कपड़े में कुछ लौंग की कलियां लपेटकर घर के अलग-अलग कोनों में रख दें. इससे घर इधर-उधर घूमने वाले चूहे खुद-ब-खुद भागने पर मजबूर हो जाएंगे और वापस कभी दिखाई नहीं देंगे.

लाल मिर्च दिलाएगी चूहों से छुटकारा

लाल मिर्च आपको खाने को जायका देने के साथ-साथ चूहों की समस्या को भी दूर कर देगी. इसके लिए आपको केवल घर में मौजूद चूहें के बिलों के पास जाकर लाल मिर्ज पाउडर या सूखी लाल मिर्च लाकर रख दें. इससे बाद घर में आतंक मचाने वाले चूहे घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे. 

फिटकरी भगाएगी चूहे

घर में बढ़ते चूहों को दूर भगाने का एक बेहतरीन तरीका फिटकरी का इस्तेमाल भी है. फिटकरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर या उसका पाउडर बनाकर उसे घर के कोनों या अलमारी की दरारों में रख देने से भी चूहों की समस्या से निजात पाई जा सकती है.  

दालचीनी आएगी काम

लौंग की तरह ही दालचीनी की महक भी काफी तेज होती है. ऐसे में इसका पाउडर बनाकर या इसके कुछ टुकड़ों को चूहे के आने वाली सभी जगहों पर जाकर रख दें. इससे चूहों का तुरंत सफाया हो जाएगा.

कपूर करेगा मदद

वैसे तो कपूर को पूजा-पाठ के लिए इस्तोमाल किया जाता है. इसकी खुशबू काफी अच्छी होती है, लेकिन चूहे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते. ऐसे में घर के कोनों में कपूर की गोलियां रखने से चूहे वहां नहीं जाते हैं और भाग जाते हैं. इसके अलावा इसे जलाकर घर में इसका धुंआ फैलाने से भी घर में मौजूद चूहे नौ दो ग्यारह हो जाएंगे. ऐसे में चूहें भगाने का ये तरीका भी बेहद कारगर साबित होता है.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 16 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Embed widget