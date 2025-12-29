हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDDA Housing Scheme: दिल्ली में सिर्फ 12.63 लाख में मिल रहा घर, गलती से भी मिस मत करना डीडीए की यह स्कीम

DDA Housing Scheme: दिल्ली में सिर्फ 12.63 लाख में मिल रहा घर, गलती से भी मिस मत करना डीडीए की यह स्कीम

DDA की इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाले फ्लैट पूरी तरह बनकर तैयार हैं. खरीदारों को न तो निर्माण का इंतजार करना होगा और न ही किसी तरह की अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Dec 2025 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में अपने घर की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने जनता आवास योजना 2025 लांच कर दी है, जिसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राजधानी की प्रमुख लोकेशन पर किफायती दाम में तैयार फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है, जो काफी वक्त से अपने लिए किफायती आशियाने की तलाश कर रहे थे. यह योजना EWS वर्ग के लिए सुनहरा अवसर बनकर सामने आई है. 

प्राइम लोकेशन पर रेडी फ्लैट, तुरंत मिलेगा पजेशन

DDA की इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाले फ्लैट पूरी तरह बनकर तैयार हैं. खरीदारों को न तो निर्माण का इंतजार करना होगा और न ही किसी तरह की अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा. सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड होंगे, जिससे खरीदारों को पूरा मालिकाना हक मिलेगा.

द्वारका मोड़ में 12.63 लाख से शुरुआत

योजना के तहत द्वारका मोड़ इलाके में EWS फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 12.63 लाख रुपये तय की गई है. यह साइट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही बेहद आसान हो जाती है. मेट्रो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को और भी आकर्षक बनाती है.

छतरपुर में 23 लाख से शुरू हो रही फ्लैट की कीमत

छतरपुर मेन रोड स्थित गांव चंदनहौला में भी DDA ने फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. यहां EWS फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 23.05 लाख रुपये रखी गई है. यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है और आसपास जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं.

कुल 144 EWS फ्लैट्स, सुविधाओं से भरपूर योजना

DDA इस योजना के तहत कुल 144 EWS फ्लैट्स ऑफर कर रहा है. इन फ्लैट्स के आसपास स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा कवर्ड और अनकवर्ड पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निवासियों को अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी.

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शिता पर जोर

जनता आवास योजना 2025 की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. इससे न सिर्फ पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि आवेदकों को किसी दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी चरण डिजिटल माध्यम से पूरे किए जाएंगे.

आवेदन से लेकर ड्रॉ तक, जानिए अहम तारीखें

स्कीम ब्रोशर 31 दिसंबर 2025 से उपलब्ध होगी. पंजीकरण प्रक्रिया 07 जनवरी 2026 से शुरू होकर 07 फरवरी 2026 तक चलेगी. वहीं, फ्लैटों का लकी ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. इच्छुक आवेदक DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in या eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए DDA के टोल फ्री नंबर 1800110332 पर संपर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: आधार से लेकर LPG तक... 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे ये बदलाव; जान लें काम की बात

Published at : 29 Dec 2025 09:01 AM (IST)
Tags :
DDA Delhi Development Authority Janta Awas Yojna 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
डॉक्टर नहीं मिले तो चप्पल से शुरू हुआ इलाज! Saharsa अस्पताल में हंगामा
Madhya Pradesh: नशे में धुत पुलिसकर्मी का तांडव! घर में घुसाया ट्रक..फिर किया डांस | Harda |Breaking
Weather Alert: UP में ठंड का कहर! भयंकर कोहरे के बीच किए स्कूल बंद | CM Yogi | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
ट्रेंडिंग
Video: 'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
ट्रेंडिंग
Video: थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget