दिल्ली में अपने घर की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने जनता आवास योजना 2025 लांच कर दी है, जिसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राजधानी की प्रमुख लोकेशन पर किफायती दाम में तैयार फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है, जो काफी वक्त से अपने लिए किफायती आशियाने की तलाश कर रहे थे. यह योजना EWS वर्ग के लिए सुनहरा अवसर बनकर सामने आई है.

प्राइम लोकेशन पर रेडी फ्लैट, तुरंत मिलेगा पजेशन

DDA की इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाले फ्लैट पूरी तरह बनकर तैयार हैं. खरीदारों को न तो निर्माण का इंतजार करना होगा और न ही किसी तरह की अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा. सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड होंगे, जिससे खरीदारों को पूरा मालिकाना हक मिलेगा.

द्वारका मोड़ में 12.63 लाख से शुरुआत

योजना के तहत द्वारका मोड़ इलाके में EWS फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 12.63 लाख रुपये तय की गई है. यह साइट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही बेहद आसान हो जाती है. मेट्रो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को और भी आकर्षक बनाती है.

छतरपुर में 23 लाख से शुरू हो रही फ्लैट की कीमत

छतरपुर मेन रोड स्थित गांव चंदनहौला में भी DDA ने फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. यहां EWS फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 23.05 लाख रुपये रखी गई है. यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है और आसपास जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं.

कुल 144 EWS फ्लैट्स, सुविधाओं से भरपूर योजना

DDA इस योजना के तहत कुल 144 EWS फ्लैट्स ऑफर कर रहा है. इन फ्लैट्स के आसपास स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा कवर्ड और अनकवर्ड पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निवासियों को अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी.

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शिता पर जोर

जनता आवास योजना 2025 की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. इससे न सिर्फ पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि आवेदकों को किसी दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी चरण डिजिटल माध्यम से पूरे किए जाएंगे.

आवेदन से लेकर ड्रॉ तक, जानिए अहम तारीखें

स्कीम ब्रोशर 31 दिसंबर 2025 से उपलब्ध होगी. पंजीकरण प्रक्रिया 07 जनवरी 2026 से शुरू होकर 07 फरवरी 2026 तक चलेगी. वहीं, फ्लैटों का लकी ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. इच्छुक आवेदक DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in या eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए DDA के टोल फ्री नंबर 1800110332 पर संपर्क किया जा सकता है.

