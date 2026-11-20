गुजरात सरकार ने गाड़ियों पर जाति का नाम, चिन्ह और नारे लगाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. 17 नवंबर 2026 को जारी नए नियम के मुताबिक अब किसी भी प्राइवेट गाड़ी, चाहे वो स्कूटर हो, कार हो, बस हो या ट्रक हो, उस पर जाति बताने वाले शब्द, फोटो, चिन्ह या लिखा हुआ कुछ भी नहीं लगाया जा सकेगा.

सरकार ने गुजरात मोटर व्हीकल नियम 1989 में बदलाव करके ये नियम बनाया है. सरकार का कहना है कि गाड़ी पर जाति लिखने से समाज में भेदभाव और टकराव बढ़ता है. सिर्फ सरकार के खास आदेश से ही कोई छूट मिल सकेगी, वरना ऐसा करने पर कार्रवाई होगी.

निजी वाहनों पर क्या-क्या नहीं लिख सकेंगे?

इन नए नियमों के तहत अब निजी गाड़ियों पर जाति बताने वाले शब्द, निशान, नारे, तस्वीरें और किसी भी तरह का लिखित संदेश प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा. इसमें स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस और ट्रक जैसे वाहन शामिल हैं. यानी गाड़ी पर ऐसा कोई संदेश या चिह्न नहीं लगाया जा सकेगा, जिससे किसी व्यक्ति की जाति की पहचान जाहिर होती हो.

सरकार की अनुमति से मिल सकती है छूट

इस नए नियम में एक खास प्रवधान भी रखा गया है. इसके तहत राज्य सरकार सामान्य या किसी खास आदेश के जरिए कुछ मामलों में छूट दे सकती है. हालांकि, ऐसी अनुमति के बिना निजी वाहनों पर जाति से जुड़े शब्द या निशान दिखाने पर रोक लागू रहेगी.

कब जारी हुआ था मसौदा?

दरअसल, इस बदलाव का प्रस्ताव अचानक नहीं आया है. गुजरात सरकार ने 11 जून 2026 को इन नियमों का मसौदा सरकारी गजत में प्रकाशित किया गया था. उस समय सरकार ने लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं. तय समय में कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिलने के बाद सरकार ने 17 नवंबर को अंतिम नियम अधिसूचना जारी कर दी.

सरकार का मानना है कि वाहनों पर जाति से जुड़े नाम और निशान दिखाने से सामाजिक भेदभाव और तनाव को बढ़ावा मिल सकता है. इसी को देखते हुए निजी वाहनों पर इस तरह की पहचान प्रदर्शित करने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है.

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