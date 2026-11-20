कार के शीशों पर काली फिल्म लगवाने वाले शौकीनों को ट्रैफिक पुलिस ने बढ़िया सबक सिखाया है. ट्रैफिक पुलिस ने गुरुग्राम में काली फिल्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. पुलिस ने 18 दिनों के भीतर 298 गाड़ियों का चालान काटा है और 29 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है.

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस काली फिल्म के खिलाफ 1 नवंबर से एक विशेष अभियान चला रही है. 18 नवंबर 2026 तक पुलिस ने 29 लाख रुपए के चालान काटे हैं. इससे पहले अक्टूबर में भी पुलिस ने 776 चालान काटकर 77 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. पुलिस ने कहा है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा.

शीशों पर काली फिल्म लगाना मना है

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाना मना है, क्योंकि इससे अंदर कौन बैठा है, ये बाहर से नहीं दिखता और अपराध का खतरा बढ़ जाता है. पुलिस ने बताया कि कई लोग स्टाइल के लिए काली फिल्म लगाते हैं, लेकिन ये कानून के खिलाफ है.

दरअसल गहरी काली फिल्म की वजह से बाहर से कार के अंदर देखना मुश्किल हो जाता है, जिससे पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के लिए संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि वाहन चालकों में जिम्मेदारी बढ़ाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है.

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नरमी नहीं बरतेंगे- पुलिस

गुरुग्राम पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर चालान और कानून के तहत अन्य जरूरी कार्रवाई बिना किसी नरमी के की जाएगी. साथ ही पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे तुरंत प्रतिबंधित काली फिल्म हटा दें और तय विजिबिलिटी नियमों का पालन करें.

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में बकाया चालानों वाले वाहनों को पकड़ने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से वाहन चेकिंग की जा रही है. हाल ही में पुलिस ने जांच के दौरान एक ऐसी बाइक जब्त की थी, जिस पर 3 लाख 66 हजार 500 के 95 पुराने अनपेड चालान बकाया थे.

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