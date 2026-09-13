BRICS Summit 2026: रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने की है तैयारी? समझ लें नए रास्ते
BRICS Summit 2026 के चलते दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते बताए हैं. जानें पूरा रूट और ट्रैफिक एडवाइजरी.
दिल्ली में BRICS सम्मेलन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है. VVIP मूवमेंट के दौरान कई खास रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप आज रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपना रूट जरूर देख लें.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं. वहीं एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी अपने इलाके के हिसाब से दूसरे रूट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रूट-
- पहला रास्ता- ISBT कश्मीरी गेट, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी मार्ग, DBG रोड, पंचकुइयां रोड और आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस से होकर स्टेशन पहुंचा जा सकता है.
- दूसरा रास्ता- आश्रम चौक, रिंग रोड, राजघाट और JLN मार्ग से जा सकते हैं.
- तीसरा रास्ता- वंदे मातरम मार्ग, डॉ. अंबेडकर मार्ग, पंचकुइयां रोड और आउटर सर्किल का रूट दिया गया है.
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पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन रूट-
- पहला रास्ता- ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड, हनुमान मंदिर और एसपी मुखर्जी मार्ग सही है.
- दूसरा रास्ता- आश्रम चौक, रिंग रोड, राजघाट, रिंग रोड, हनुमान मंदिर और एसपी मुखर्जी मार्ग से स्टेशन पहुंचा जा सकता है.
- तीसरा रास्ता- वंदे मातरम मार्ग, डॉ. अंबेडकर मार्ग, रानी झांसी मार्ग, रानी झांसी फ्लाईओवर, बुलेवार्ड रोड और लोहथियान मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है.
हजरत निजामुद्दीन स्टेशन रूट-
- पहला रास्ता- AIIMS, रिंग रोड, आश्रम चौक और मथुरा रोड का रास्ता बताया गया है.
- दूसरा रास्ता- ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड, राजघाट, रिंग रोड, आश्रम चौक और मथुरा रोड से स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है.
एयरपोर्ट रूट्स-
1.गुरुग्राम से एयरपोर्ट जाने का रास्ता
गुरुग्राम से T3, T4 और T2 जाने वालों के लिए NH-48, राव गजराज सिंह मार्ग, ओल्ड दिल्ली गुरुग्राम रोड, UER-II, सर्विस रोड और T3 टर्मिनल रोड का रूट बताया गया है. वहीं T1 जाने वालों के लिए NH-48 से महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे होते हुए T3 रोड और फिर उलान बातर मार्ग से T1 रोड से जा सकते हैं.
2.द्वारका से एयरपोर्ट जाने का रास्ता
द्वारका से T3, T4, T2 और T1 जाने वालों के लिए सेक्टर-22 द्वारका रोड, UER-II और T3 के लिए नए टनल का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं.
3.नई दिल्ली और साउथ दिल्ली से जाने का रास्ता
नई दिल्ली और साउथ दिल्ली से T3 जाने वालों के लिए AIIMS चौक, रिंग रोड, मोती बाग चौक, RTR मार्ग, शंकर विहार फ्लाईओवर के नीचे, संजय टी-पॉइंट, सर्विस रोड, NH-48, महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे, रंगपुरी और T3 रोड का रूट सही है. एक दूसरे ऑप्शन में AIIMS चौक, रिंग रोड, मोती बाग चौक, RTR मार्ग, शंकर विहार फ्लाईओवर और उलान बातर मार्ग है.
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4.वेस्ट दिल्ली से एयरपोर्ट जाने वालों के लिए
वेस्ट दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए पंजाबी बाग चौक, रिंग रोड, राजा गार्डन चौक, नजफगढ़ रोड, पंखा रोड, डाबरी, द्वारका रोड, रोड नंबर 224, डाबरी-गुरुग्राम रोड, सेक्टर-22 द्वारका रोड, UER-II, सर्विस रोड, NH-48 और T3 टर्मिनल रोड का रास्ता जल्दी एयरपोर्ट पहुंचाएगा.
5.नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली से एयरपोर्ट जाने वाले
नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली से एयरपोर्ट जाने वालों के लिए ISBT कश्मीरी गेट, रानी झांसी फ्लाईओवर, रोहतक रोड, पंजाबी बाग चौक, राजा गार्डन चौक, नजफगढ़ रोड, पंखा रोड, डाबरी, द्वारका रोड, रोड नंबर 224, डाबरी-गुरुग्राम रोड, सेक्टर-22 द्वारका रोड, UER-II, सर्विस रोड, NH-48 और T3 टर्मिनल रोड का ऑप्शन दिया गया है.
बस और मेट्रो को लेकर क्या है एडवाइजरी?
VVIP मूवमेंट के दौरान कुछ बसों के रूट में बदलाव किया जा सकता है. हालांकि मेट्रो के सभी स्टेशन खुले रहेंगे. ऐसे में अगर आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचना है तो आज मेट्रो ही सही रहेगा. टैक्सी और ऑटो को भी सड़क किनारे पार्क करने की अनुमति नहीं है.
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