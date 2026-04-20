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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPersonal Finance: बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे बनाएं मजबूत फंड? अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स, कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Personal Finance: बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे बनाएं मजबूत फंड? अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स, कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Education Fund Tips: बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में समय रहते सही प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 12:55 PM (IST)
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  • बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पहले से योजना बनाएं।
  • बच्चे के भविष्य के अनुसार पढ़ाई का क्षेत्र चुनें।
  • हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि बचाना शुरू करें।
  • सुरक्षित निवेश विकल्पों में पैसा जमा करें।

Child Education Planning: हर परिवार की कोशिश होती है कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और वे आगे चलकर अपने लाइफ में कामयाब हो सकें. अच्छी पढ़ाई से करियर के बेहतर मौके मिलते हैं. हालांकि, समय के साथ इसकी लागत भी लगातार बढ़ती जाती है.

महंगे होते फीस, कोर्स और दूसरे खर्चों को देखते हुए माता-पिता को पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. ताकि समय आने पर बच्चों की पढ़ाई बिना किसी रूकावट के हो सके. आइए जानते हैं, ऐसा करने में कौन-कौन से कदम आपकी सहायता करेंगे? 

भविष्य की करें प्लानिंग

बच्चों के भविष्य की प्लानिंग बनाते समय शुरुआत में ही यह समझना जरूरी है कि आपका बच्चा आगे किस तरह की पढ़ाई कर सकता हैं. इस हिसाब से आप खर्च और तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं.

उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस जैसी पढ़ाई पर कितना खर्च आता है, इसका पता लगाया जा सकता है. साथ ही अपने शहर और दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करने में भी खर्च में अंतर आता है. इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग बनाएं. 

हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा अलग रखें

जैसे ही आपको अंदाजा हो जाए कि आगे कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो, उसी हिसाब से पैसे बचाने की शुरुआत करें. हर महीने अपनी सैलरी में से एक हिस्सा अलग निकाले. भले ही शुरुआत छोटी रकम से करें.

जरूरी यह है कि आप इस आदत को बनाएं रखें. लंबे समय के साथ यही छोटी बचत बड़ा फंड बन जाती है. जिससे बाद में आप खर्च को आसानी से संभाल सकते हैं.  

सुरक्षित निवेश अपनाएं

बच्चों के भविष्य से किसी तरह की समझौता नहीं हो सकता हैं. इसलिए अपनी जमा राशि को किसी सुरक्षित निवेश विकल्प में लगाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है. भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिले पर आपका निवेश सेफ होना चाहिए. ताकि जरूरत पड़ने पर किसी तरह की परेशान न हो. 

यह भी पढ़ें:

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Published at : 20 Apr 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Personal Finance Education Investment Tips Utility News
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