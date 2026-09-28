Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर घर जाने वालों को तोहफा, रेलवे मोबाइल पर बताएगा किन स्पेशल ट्रेनों में बची हैं सीटें

छठ पर घर जाने वालों को तोहफा, रेलवे मोबाइल पर बताएगा किन स्पेशल ट्रेनों में बची हैं सीटें

दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे राहत देने की तैयारी में है. विशेष ट्रेनों की खाली सीटों की जानकारी यात्रियों को बल्क मैसेज के जरिए मोबाइल पर भेजी जाएगी, ताकि यात्री टिकट बुक कर लें.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 28 Sep 2026 04:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रेलवे इस बार अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा, सीटें बढ़ाएगा।

दीपावली और छठ पूजा पर यूपी और बिहार में अपने घरों को जाने की योजना बना रहे यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत देने की तैयारी की है. रेग्युलर ट्रेनों में सीटें न मिलने और दोगुने से भी महंगे हो चुके विमान किराए की वजह से परेशान हो रहे यात्री मायूस हो चले थे. ऐसे में रेलवे अब मोबाइल के माध्यम से उन ट्रेनों और खाली सीटों की जानकारी सीधे यात्रियों के मोबाइल पर भेजेगा जिसमें त्योहार पर घर जाने की योजना बना रहे यात्री आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे. 

यात्रियों को बल्क मैसेज भेज कर दी जाएगी ट्रेन और सीटों की जानकारी

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल
छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल
यूटिलिटी
Aadhaar की डेडलाइन पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर से पहले निपटा लें काम
Aadhaar की डेडलाइन पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर से पहले निपटा लें काम
यूटिलिटी
LNG फ्यूल से कैसे दौड़ेगी ट्रेन? DEMU की रफ्तार का जानें पूरा खेल
LNG फ्यूल से कैसे दौड़ेगी ट्रेन? DEMU की रफ्तार का जानें पूरा खेल
यूटिलिटी
सर्दियों में आपके घर को कितने किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत? जानें पूरा हिसाब
सर्दियों में आपके घर को कितने किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत? जानें पूरा हिसाब

उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे ने इसके लिए पिछले एक साल में बिहार और उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों के मोबाइल नंबर जुटाए हैं. इन यात्रियों को बल्क मैसेज के जरिए विशेष ट्रेनों की जानकारी भेजी जाएगी. मकसद साफ है, यात्री समय रहते उपलब्ध सीट वाली ट्रेन में टिकट बुक कर सकें. त्योहारों के दौरान बिहार और यूपी जाने वाली सामान्य ट्रेनों में अभी से ही सीटें अनुपलब्ध दिख रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ हवाई किराया भी बढ़कर करीब दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है. ऐसे में स्पेशल ट्रेनें उन यात्रियों के लिए बड़ा सहारा बन सकती हैं, जिन्हें दीपावली और छठ पर अपने घर पहुंचना है.

प्रवक्ता के मुताबिक, पिछले साल देशभर में 12 हजार से ज्यादा विशेष ट्रेनों के फेरे लगाए गए थे. इनमें उत्तर रेलवे ने 5500 से अधिक फेरे संचालित किए थे. इन ट्रेनों से त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए एक करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हुई थीं. इस बार रेलवे की योजना इससे भी ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने की है.

अक्टूबर के मध्य से नवंबर के अंत तक बढ़ेंगे स्पेशल ट्रेन के फेरे

उत्तर रेलवे ने इस साल अब तक करीब 1000 विशेष ट्रेन फेरे चलाने की घोषणा की है. ये ट्रेनें अक्टूबर के मध्य से नवंबर के अंत तक चलेंगी. रेलवे का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है, ताकि त्योहारों पर घर जाने वाले ज्यादा यात्रियों को सीट मिल सके.

छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल
छठ के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल क्या है? देखिए पूरा टाइम टेबल
यूटिलिटी
Aadhaar की डेडलाइन पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर से पहले निपटा लें काम
Aadhaar की डेडलाइन पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर से पहले निपटा लें काम
यूटिलिटी
LNG फ्यूल से कैसे दौड़ेगी ट्रेन? DEMU की रफ्तार का जानें पूरा खेल
LNG फ्यूल से कैसे दौड़ेगी ट्रेन? DEMU की रफ्तार का जानें पूरा खेल
यूटिलिटी
सर्दियों में आपके घर को कितने किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत? जानें पूरा हिसाब
सर्दियों में आपके घर को कितने किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत? जानें पूरा हिसाब
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता
'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
क्रिकेट
RCB को बड़ा झटका, इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा; पहले मैच से था साथ
RCB को बड़ा झटका, इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
Home Tips
Wooden Table Cleaning: क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं
क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget