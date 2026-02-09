अगर Pok वापस ले ले भारत तो कितनी बदल जाएगी एशिया की जियो पॉलिटिक्स, किसे लगेगा सबसे बड़ा झटका?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर Pok वापस ले ले भारत तो कितनी बदल जाएगी एशिया की जियो पॉलिटिक्स, किसे लगेगा सबसे बड़ा झटका?

पीओके की वापसी सिर्फ भारत-पाकिस्तान का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे एशिया की राजनीति को झकझोरने वाला बदलाव हो सकता है. इससे सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तो लगेगा, साथ ही एक देश को और झटका लगेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सिर्फ एक भू-भाग नहीं, बल्कि एशिया की राजनीति की नसों में बहता एक संवेदनशील मुद्दा है. सालों से यह इलाका भारत, पाकिस्तान और चीन की रणनीतियों के बीच फंसा हुआ है. अब कल्पना कीजिए, अगर किसी हालात में भारत पीओके को वापस ले ले, तो क्या बदलेगा? क्या यह सिर्फ नक्शे की एक लकीर बदलेगी या फिर पूरे एशिया की ताकत का संतुलन हिल जाएगा? इसके असर दूर तक जाएंगे. 

पीओके का मुद्दा क्यों है इतना अहम?

पीओके वह क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा 1947-48 के बाद से बना हुआ है, जबकि भारत यह भारत का अभिन्न हिस्सा है. यह इलाका रणनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहीं से कई अहम पहाड़ी दर्रे, नदियां और सीमाएं जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा, यह क्षेत्र दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है. 

अगर भारत पीओके वापस लेता है तो क्या बदलेगा?

अगर भारत पीओके को रीक्लेम करता है, तो यह सिर्फ भारत-पाकिस्तान सीमा का मामला नहीं रहेगा. इसका सीधा असर एशिया की जियो पॉलिटिक्स पर पड़ेगा. सबसे पहले पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि उसका एक बड़ा और संवेदनशील इलाका हाथ से निकल जाएगा. इससे उसकी आंतरिक राजनीति और सेना की स्थिति पर भी गहरा असर पड़ सकता है. 

चीन को क्यों लगेगा पहला बड़ा झटका?

पीओके का एक बड़ा हिस्सा गिलगिट-बाल्टिस्तान के पास पड़ता है, जो चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक का अहम हिस्सा माना जाता है. सीपैक चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की रीढ़ है. अगर इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण होता है, तो सीपैक की सुरक्षा और भविष्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं. इससे चीन की निवेश रणनीति और उसकी पश्चिमी एशिया तक पहुंच प्रभावित हो सकती है. 

पाकिस्तान के लिए क्यों होगा बड़ा झटका?

पीओके का खोना पाकिस्तान के लिए सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका भी होगा. पाकिस्तान की राजनीति में कश्मीर का मुद्दा हमेशा केंद्र में रहा है. ऐसे में पीओके पर से नियंत्रण हटना वहां की सरकार, सेना और आम जनता तीनों के लिए भारी दबाव पैदा कर सकता है. 

अमेरिका और यूरोप की संभावित भूमिका

ऐसे किसी बड़े बदलाव पर अमेरिका और यूरोपीय देश शांति और संयम की अपील जरूर करेंगे. उनका जोर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर होगा. हालांकि, भारत को एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखा जाता है, इसलिए पश्चिमी देश हालात को संतुलित करने की कोशिश करेंगे, न कि सीधे टकराव की.

मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों की प्रतिक्रिया

मध्य पूर्व के कई देश भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते रखते हैं. उनकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सहयोग भारत से जुड़ा है. ऐसे में वे इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक रुख अपनाने के बजाय संतुलित प्रतिक्रिया दे सकते हैं. दक्षिण एशिया के अन्य देश भी हालात को ध्यान से देखेंगे.

सुरक्षा और आतंकवाद पर असर

अगर पीओके भारत के नियंत्रण में आता है, तो सीमा पार आतंकवाद के ढांचे पर असर पड़ सकता है. यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा बदलाव माना जाएगा. हालांकि, इसके साथ क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका भी रहेगी, जिसे कूटनीति के जरिए संभालना जरूरी होगा. 

एशिया की जियो पॉलिटिक्स में संभावित बदलाव

कुल मिलाकर, पीओके की स्थिति बदलने से एशिया में ताकत का संतुलन प्रभावित होगा. भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है, चीन और पाकिस्तान की रणनीतियों को नए सिरे से सोचना पड़ सकता है, और वैश्विक शक्तियां इस क्षेत्र को ज्यादा गंभीरता से देखने लगेंगी.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 09 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
PoK Issue India Reclame Pok India PoK Claim Asia Geopolitics
