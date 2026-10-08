BJP का राहुल पर निशाना, भंडारी ने पूछा- सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं?

राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा. पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में तथ्य गया है, वो इतना वीक है कि राहुल गांधी को माहौल बनाना पड़ रहा है.

भंडारी ने कहा, 'इस देश के 40 से ज्यादा पूर्व जज ने पत्र लिखा है. रीलमेकर राहुल गांधी बताएं कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं?

उन्होंने कहा कि जनता में कांग्रेस को लेकर अविश्वास बढ़ गया है. सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला क्या सड़क से हो सकता है, क्या ये अपराध नहीं है जो राहुल कर रहे हैं. जो राहुल कह रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है. आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास रखते हों.

Delhi: BJP National Spokesperson Pradeep Bhandari says, "At this time, you are seeing Rahul Gandhi and the Opposition at Rajghat. Every person who believes in the democracy of this country has been troubled by Rahul Gandhi's anarchy and hooliganism for the last three days. At this time, the Opposition has gone to Rajghat. If Bapu were alive, he would at least have given some wisdom to the Congress party and Rahul Gandhi." — IANS (@ians_india) October 8, 2026

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जब कोर्ट दूसरी तारीख दे चुका है, तो इसका क्या मतलब है. ये परिवार का राज नहीं है ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का राज है. क्या आपको लगता है कि आपका केस इतना कमजोर है.

राहुल गांधी की गुंडागर्दी से देश परेशान हो चुका: राहुल गांधी

प्रदीप भंडारी ने कहा, 'लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति, पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी की अराजकता, गुंडागर्दी से परेशान हो चुका है. इस वक्त विपक्ष के साथ राजघाट पर गए. अगर बापू, जिंदा होते, कम से कम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सद्बुद्धि देते. कम से कम उनमें सद्बुद्धि दे.'

'लोकतंत्र की बुनियाद न्यायालय पर विश्वास रखने की होती है'

राहुल गांधी राजघाट गए हैं. लोकतंत्र की बुनियाद न्यायालय पर विश्वास रखने की होती है. जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है. राहुल गांधी सड़क पर अराजक धंधे के बहाने, क्या सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपना अविश्वास दिखा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट भीड़ के आधार पर फैसला नहीं करती है. सुप्रीम कोर्ट फैसला तथ्यों के आधार पर फैसला करती है.