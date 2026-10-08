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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP का राहुल पर निशाना, भंडारी ने पूछा- सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं?

BJP का राहुल पर निशाना, भंडारी ने पूछा- सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं?

एक तरफ राहुल गांधी सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निशाना साधा है. पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस से चर्चा की.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Oct 2026 05:31 PM (IST)
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राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा. पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में तथ्य गया है, वो इतना वीक है कि राहुल गांधी को माहौल बनाना पड़ रहा है. 

भंडारी ने कहा, 'इस देश के 40 से ज्यादा पूर्व जज ने पत्र लिखा है. रीलमेकर राहुल गांधी बताएं कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं? 

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उन्होंने कहा कि जनता में कांग्रेस को लेकर अविश्वास बढ़ गया है. सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला क्या सड़क से हो सकता है, क्या ये अपराध नहीं है जो राहुल कर रहे हैं. जो राहुल कह रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है. आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास रखते हों.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जब कोर्ट दूसरी तारीख दे चुका है, तो इसका क्या मतलब है. ये परिवार का राज नहीं है ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का राज है. क्या आपको लगता है कि आपका केस इतना कमजोर है.

राहुल गांधी की गुंडागर्दी से देश परेशान हो चुका: राहुल गांधी

प्रदीप भंडारी ने कहा, 'लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति, पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी की अराजकता, गुंडागर्दी से परेशान हो चुका है. इस वक्त विपक्ष के साथ राजघाट पर गए. अगर बापू, जिंदा होते, कम से कम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सद्बुद्धि देते. कम से कम उनमें सद्बुद्धि दे.' 

'लोकतंत्र की बुनियाद न्यायालय पर विश्वास रखने की होती है'

राहुल गांधी राजघाट गए हैं. लोकतंत्र की बुनियाद न्यायालय पर विश्वास रखने की होती है. जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है. राहुल गांधी सड़क पर अराजक धंधे के बहाने, क्या सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपना अविश्वास दिखा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट भीड़ के आधार पर फैसला नहीं करती है. सुप्रीम कोर्ट फैसला तथ्यों के आधार पर फैसला करती है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 08 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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