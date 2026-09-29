Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी2 महीने में छिले 13000 के जूते, कंपनी बोली- 'ये तो आम बात है', कोर्ट ने सिखाया सबक

2 महीने में छिले 13000 के जूते, कंपनी बोली- 'ये तो आम बात है', कोर्ट ने सिखाया सबक

तेलंगाना में एक शख्स ने 12999 रुपये के जूते खरीदे, लेकिन वह दो महीने में ही खराब हो गए. इसके बाद कंपनी ने जूते बदलने से इनकार कर दिया. अब उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर भारी जुर्माना ठोका है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Sep 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

एक व्यक्ति ने 12999 रुपए में ब्रांडेड जूते खरीदे, लेकिन सावधानी से पहनने के बावजूद सिर्फ दो महीने में ही जूते की परत छिलने लगी और वे खराब हो गए. जब उसने वारंटी क्लेम की तो कंपनी ने बिना किसी तकनीकी जांच के इसे 'आम टूट-फूट बताकर खारिज कर दिया.

इसके बाद पीड़ित ने तेलंगाना उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. आयोग ने कंपनी को गलत व्यापार प्रथा और सेवा में कमी का दोषी पाया और ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को जूतों की पूरी कीमत 12999 रुपए लौटाने, 5 हजार रुपए मानसिक परेशानी का मुआवजा देने और 3 हजार रुपए कानूनी खर्च के रूप में चुकाने का आदेश दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
1 अक्टूबर के बाद बिना eKYC कितना महंगा मिलेगा सिलेंडर? रिफिल के नए नियम समझें
1 अक्टूबर के बाद बिना eKYC कितना महंगा मिलेगा सिलेंडर? रिफिल के नए नियम समझें
यूटिलिटी
NPS स्वास्थ्‍य योजना के बदले नियम, तुरंत मिलेगा पैसा, जानें प्रीमियम और एग्जिट रूल
NPS स्वास्थ्‍य योजना के बदले नियम, तुरंत मिलेगा पैसा, जानें प्रीमियम और एग्जिट रूल
यूटिलिटी
हर 4 में से 1 LPG सिलेंडर में कम निकली गैस, सरकारी जांच में बड़ा खुलासा
हर 4 में से 1 LPG सिलेंडर में कम निकली गैस, सरकारी जांच में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
हर महीने 3000 की फिक्स्ड पेंशन, जानें किस स्कीम में निवेश के लिए कह रही सरकार?
हर महीने 3000 की फिक्स्ड पेंशन, जानें किस स्कीम में निवेश के लिए कह रही सरकार?

दरअसल रंगारेडी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सामने 45 साल के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्होंने अक्तूबर साल 2025 में कंपनी से पूरे 12,999 रुपए के जूते खरीदे थे. ग्राहक के मुताबिक, करीब दो महीने के इस्तेमाल के बाद ही जूतों में उसकी ऊपरी परत निकलने लगी और उनमें दूसरी तरीके की खराबी भी नजर आने लग गई थी. ग्राहक का कहना था कि उसने जूतों का बेहद सावधानी से इस्तेमाल किया था. इसके बाद उसने कंपनी से वांरटी के तहत शिकायत की. 

कंपनी ने बताया 'रेगुलर वियर एंड टियर'

कंपनी ने अपनी सफाई देते हुए यह जवाब दिया कि जूतों में हुई खराबी सामान्य इस्तेमाल के चलते हुई है. लेकिन ग्राहक ने कंपनी के वांरटी नियमों का हवाला देते हुए अपनी शिकायत पर दोबारा विचार करने की मांग रखी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली.  जिसके चलते उसने उपभोक्ता आयोग का रुख किया. शिकायत में कंपनी पर सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार को लेकर आरोप लगाया गया. 

आयोग ने मांगा कंपनी से ठोस आधार  

आयोग ने पूरे मामले कि जांच के चलते यह हवाला दिया कि सिर्फ किसी खराबी को रेगुलर वियर एंड टियर बताना पर्याप्त साबित नहीं होगा. कंपनी इस दावे को साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत या कोई अन्य सबूत पेश करने में असफल रही. आयोग ने यह भी जाना कि जूतों कि खरीदारी के कुछ समय बाद ही उनमें खराबी नजर आने लग गई थी, जिसके समर्थन में ग्राहक ने कुछ तस्वीरें भी पेश की थीं. 

ग्राहक को वापिस मिले जूतों के पैसें 

आयोग ने फैसले के दौरान कंपनी को जूतों की कीमत  यानी कि पूरे 12,999 रुपए वापिस करने का आदेश दिया. ग्राहक को यह राशी प्राप्त होने के बाद वह जूते कंपनी को लौटाने होंगे. इसके अलावा ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5 हजार तथा मुकदमे के खर्च के तौर पर 3 हजार देने का निर्देश दिया गया. इस तरह ग्राहक को कुल 20,999 रुपयों कि राशि मिलेगी. 

45 दिनों के अंदर करना होगा भुगतान

उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को आदेश का पालन करते हुए तय रकम 45 दिनों के भीतर ग्राहक को देने को कहा है.इस फैसले में आयोग ने साफ किया कि वारंटी क्लेम को खारिज करने के लिए केवल सामान्य इस्तेमाल से हुई खराबी का हवाला देना पर्याप्त नहीं हो सकता, खासकर तब जब खरीद के थोड़े समय बाद ही समस्या सामने आई हो और कंपनी के पास अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त तकनीकी सबूत न हों.

यह भी पढ़ें- 1 अक्टूबर के बाद बिना eKYC कितना महंगा मिलेगा सिलेंडर? रिफिल के नए नियम समझें

यह भी देखें-

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Consumer Rights Consumer Commission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
1 अक्टूबर के बाद बिना eKYC कितना महंगा मिलेगा सिलेंडर? रिफिल के नए नियम समझें
1 अक्टूबर के बाद बिना eKYC कितना महंगा मिलेगा सिलेंडर? रिफिल के नए नियम समझें
यूटिलिटी
NPS स्वास्थ्‍य योजना के बदले नियम, तुरंत मिलेगा पैसा, जानें प्रीमियम और एग्जिट रूल
NPS स्वास्थ्‍य योजना के बदले नियम, तुरंत मिलेगा पैसा, जानें प्रीमियम और एग्जिट रूल
यूटिलिटी
हर 4 में से 1 LPG सिलेंडर में कम निकली गैस, सरकारी जांच में बड़ा खुलासा
हर 4 में से 1 LPG सिलेंडर में कम निकली गैस, सरकारी जांच में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
हर महीने 3000 की फिक्स्ड पेंशन, जानें किस स्कीम में निवेश के लिए कह रही सरकार?
हर महीने 3000 की फिक्स्ड पेंशन, जानें किस स्कीम में निवेश के लिए कह रही सरकार?
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी धरती पर US को भारत ने जमकर सुनाया, जयशंकर बोले- 'दिखावा खत्म'
अमेरिकी धरती पर US को भारत ने जमकर सुनाया, जयशंकर बोले- 'दिखावा खत्म'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?
मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा SC, CJI से वकील बोले - गंभीर मसला
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा SC, CJI से वकील बोले - गंभीर मसला
स्पोर्ट्स
क्रिकेट में आया एक, जानें भारत को अब तक किस खेल में मिले सबसे ज्यादा गोल्ड?
क्रिकेट में आया एक, जानें भारत को अब तक किस खेल में मिले सबसे ज्यादा गोल्ड?
ओटीटी
'गले में रुद्राक्ष, थाली में मटन…' शहजाद पूनावाला पर सिवेत तोमर ने किया तीखा वार
'गले में रुद्राक्ष पहन मटन खाते हैं शहजाद', सिवेत तोमर का खुलासा
इंडिया
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
क्रिकेट
एशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
दिल्ली NCR
निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर किया मानहानी का केस, कहा- अब कोर्ट करेगा फैसला
निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर किया मानहानी का केस, कहा- अब कोर्ट करेगा फैसला
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget