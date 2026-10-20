Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब बिजली चोरी पकड़ेगा AI, आपका बिल आएगा एकदम सही, सरकार का कदम

अब बिजली चोरी पकड़ेगा AI, आपका बिल आएगा एकदम सही, सरकार का कदम

विद्युत मंत्रालय ने बिजली व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए यूनिफाइड फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, लेकिन इसे पांच साल में अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Oct 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

अगर घर में बिजली की खपत ज्यादा न हो, लेकिन बिल अचानक बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में लोगों को लगता है कि रीडिंग गलत हुई है या फिर बिजली की रीडिंग सही नहीं ली गई है. इसके अलावा बिजली चोरी और सप्लाई के दौरान होने वाले नुकसान की वजह से भी बिजली कंपनियों को दिक्कत होती है. इस तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाया है. 

दरअसल अब विद्युत मंत्रालय ने बिजली व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए नया यूनिफाइड फ्रेमवर्क लान्च किया है. ऐसे में अब जानते हैं कि बिजली से जुड़ी किन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की तरफ जोर दिया जा रहा है?

अब बिजली चोरी पकड़ेगा AI

बता दें कि इस फ्रेमवर्क के तहत बिजली कंपनियां AI की मदद से बिजली से जुड़े आंकड़ों की जांच कर सकेंगी. इससे बिजली की सप्लाई में होने वाली गड़बड़ियों का पता लगा सकेंगे और साथ ही बिजली के नुकसान का भी पता लगाने में मदद मिल सकती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार ने इस फ्रेमवर्क को लागू कर दिया है या फिर अभी लागू होना बाकी है?

फ्रेमवर्क लागू कर दिया?

इसका जवाब है नहीं. इस फ्रेमवर्क को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसे पांच साल में अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा. इसकी शुरुआत स्मार्ट मीटर और GIS से जुड़ी तकनीक से की जाएगी और फिर AI की मदद से बिजली से जुड़ी कई चीजों पर काम किया जाएगा. 

क्या फायदा होगा?

इस फ्रेमवर्क की मदद से बिजली कंपनियों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि आखिर बिजली कहां बर्बाद हो रही है और क्यों बर्बाद हो रही है. सबसे अहम बात ये है कि इस फ्रेमवर्क में स्मार्ट मीटर लगाने और दूसरी तकनीकों पर भी जोर दिया गया है. इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि कितनी बिजली का इस्तेमाल हुआ और कितनी बिजली का नुकसान हुआ. 

क्या AI सच में पकड़ेगा चोरी?

इस फ्रेंमवर्क के तहत बिजली कंपनियां AI की मदद से बिजली से जुड़े आकंड़ों की जांच तो कर सकेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि AI से हर स्थिति में गलत बिल ठीक होने और बिजली चोरी पकड़ने गांरटी है. वहीं इस फ्रेमवर्क के तहत कंपनियों ने बिजली से होने वाले नुकसान पर कम करने का भी लक्ष्य दिया है. 

ट्रेन से पार्सल भेजना हुआ सस्ता, रेलवे ने किया बंपर डिस्काउंट का ऐलान

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Electricity Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ट्रेन से पार्सल भेजना हुआ सस्ता, रेलवे ने किया बंपर डिस्काउंट का ऐलान
ट्रेन से पार्सल भेजना हुआ सस्ता, रेलवे ने किया बंपर डिस्काउंट का ऐलान
यूटिलिटी
PF नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर 20 लाख कम मिलेंगे, लेकिन जीवनभर मिलेगी पेंशन
PF नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर 20 लाख कम मिलेंगे, लेकिन जीवनभर मिलेगी पेंशन
यूटिलिटी
ट्रेन कैंसल का नहीं आया SMS, महिला ने रेलवे से वसूले 15 हजार रुपए
ट्रेन कैंसल का नहीं आया SMS, महिला ने रेलवे से वसूले 15 हजार रुपए
यूटिलिटी
EPFO: पहली नौकरी पर सरकार देगी 15 हजार, 6 महीने काम किया तो 7500
EPFO: पहली नौकरी पर सरकार देगी 15 हजार, 6 महीने काम किया तो 7500
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
इंडिया
पसलियां टूटीं, फेफड़ों में छेद... कोलकाता हादसे के पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे
पसलियां टूटीं, फेफड़ों में छेद... कोलकाता हादसे के पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे
बॉलीवुड
Box Office Clash: 23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 'उड़ता तीर' से 'तू है मेरी किरण' तक 8 धांसू फिल्में
23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 8 धांसू फिल्में
स्पोर्ट्स
Asian Para Games 2026 Day 2 Live Updates: शीतल देवी फाइनल में, भारत के खाते में अब तक 21 मेडल, टेबल टेनिस में भी आया ब्रॉन्ज,
LIVE: शीतल देवी फाइनल में, भारत के खाते में अब तक 21 मेडल, टेबल टेनिस में भी आया ब्रॉन्ज,
इंडिया
पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयादशमी शुभकामनाएं, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयादशमी शुभकामनाएं, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
ट्रेंडिंग
'पापा की परी' का दिवाली स्टंट पड़ा भारी! बांहों में फटा रॉकेट
'पापा की परी' का दिवाली स्टंट पड़ा भारी! बांहों में फटा रॉकेट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget