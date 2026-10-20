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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन से पार्सल भेजना हुआ सस्ता, रेलवे ने किया बंपर डिस्काउंट का ऐलान

ट्रेन से पार्सल भेजना हुआ सस्ता, रेलवे ने किया बंपर डिस्काउंट का ऐलान

रेलवे ने पार्सल बुकिंग में छूट देने की नई योजना शुरू की है. यानी अब पात्र बुकिंग पर पहले के मुकाबले पार्सल भेजने का खर्च कम होगा, लेकिन जरूरी बात ये है कि रेलवे की इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Oct 2026 09:06 AM (IST)
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त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इस दौरान लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कोई तोहफा या फिर मिठाई भेजते हैं. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से अपने किसी खास व्यक्ति को कोई पार्सल भेजना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है.

भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान पार्सल बुकिंग पर छूट का ऐलान किया है. अहम बात ये है कि ये छूट सभी यात्रियों के लिए नहीं है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पार्सल भेजने पर कितनी छूट दी जा रही है.

कितना मिलेगा डिस्काउंट?

बता दें कि रेलवे की नई योजना के तहत पात्र पार्सल एग्रीगेटर्स को आने-जाने यानी दोनों तरफ की बुकिंग कराने पर एक तरफ के सामान्य किराये का 1.5 गुना देना होगा. यानी इसका मतलब ये है कि एक तरफ का पूरा किया देना होगा और वहीं वापसी के लिए आधा किराया देना होगा. इससे दोनों तरफ की बुकिंग पर 25 प्रतिशत की बचत होगी. 

कब से शुरू होगी योजना?

इस योजना का सर्कुलर रेलवे बोर्ड ने 19 अक्टूबर को जारी किया और इसे तुरंत लागू भी किया गया. जानकारी के मुताबिक, इसे एक साल तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा. जानने वाली बात ये है कि क्या ये योजना सभी रूटों पर लागू होगी?

सभी रूटों पर मिलेगी छूट?

अहम सवाल यही है कि क्या सभी रूटों पर छूट दी जाएगी तो असल में ऐसा नहीं है. ये नई योजना JPR-RCS के तहत चलने वाले मौजूदा और भविष्य के रूटों पर लागू होगी. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे दिल्ली के पटेल नगर और कोलकाता के चितपुर रूट को बाहर रखा गया है. 

इस छूट का फायदा किसे मिलेगा?

सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर इसका लाभ किसे मिलने वाला है तो जान लें कि इस योजना का लाभ हर  व्यक्ति को नहीं मिलेगा, बल्कि रेलवे की Joint Parcel Product-Rapid Cargo Service (JPP-RCS) के तहत बुकिंग करने वाले पात्र पार्सल एग्रीगेटर्स को मिलेगा. यानी ये छूट हर व्यक्ति या सामान्य पार्सल बुकिंग के लिए नहीं है. यानी आम लोगों को इसका सीधा फायदा नहीं मिलेगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Oct 2026 09:02 AM (IST)
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