Video: सो रही प्रेगनेंट डॉगी को दो बार मारी लात, युवक को लोगों ने धुना, वीडियो ने दिया मैसेज!

Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं. कुछ भावुक कर देते हैं तो कुछ इंसानियत पर सवाल खड़े कर देते हैं. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में एक प्रेग्नेंट डॉगी सड़क किनारे लेटी हुई दिखाई देती है, तभी वहां से गुजरता एक युवक उसके पास आता है और उसको दो बार लात मार देता है.

प्रेग्नेंट डॉगी को सताता नज़र आया युवक

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक डॉगी सो रही थी. दावा किया जा रहा है कि वह प्रेगनेंट थी और बीमार भी थी. तभी वहां से गुजर रहा एक युवक उसके पास पहुंचता है और बिना किसी वजह के उसे दो बार लात मार देता है. डॉगी दर्द से कराह उठती है. यह सब देख पास की एक दुकान के सामने खड़े दो लोग चौंक जाते हैं.

और मारो bkl को 🤬 pic.twitter.com/PTCwXE4jeB — Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) November 12, 2025

दोनों युवक तुरंत उस शख्स को पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया. पहले तो वह युवक बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उनमें बहस शुरू हो जाती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बहस के दौरान युवक एक शख्स को धक्का देने की कोशिश करता है, तभी दूसरा शख्स आगे बढ़कर उसे एक जोरदार दो थप्पड़ मार देता है और समझाने लगता है कि जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए.

लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

इसके बाद वह युवक गुस्से में वहां से चला जाता है. पूरी घटना वहीं मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो बेबस जानवरों पर हाथ उठाते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने वीडियो में मौजूद उन दो युवकों की तारीफ की जिन्होंने बिना डर के गलत करने वाले को सबक सिखाया.