Video: मौत को छूकर निकला शख्स, बस के पहिए के नीचे आया सिर, हेलमेट ने बचा ली जान

Viral video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियो मनोरंजन से भरपूर होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दिलों को दहलाने वाले होते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने यूजर्स के रौंगटे खड़े कर दिए हैं. यह वीडियो सड़क सुरक्षा और हेलमेट की अहमियत को एक बार फिर साबित कर दिया है.

वायरल हो रहे हैं इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार युवक सड़क पर अपनी रफ्तार में बाइक चला रहा होता है. सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अचानक सामने से आ रही एक बस के बेहद करीब पहुंचते ही बाइक अपना बैलेंस खो देती है. और देखते ही देखते बाइक सवार बस के पिछले पहिए के नीचे की तरफ जा गिरता है. यह नजारा इतना दर्दनाक है कि देखने वाले लोगों का रूह कांप उठता है.

Always wear a helmet . pic.twitter.com/4RJdNJDhgT — Watch People Survive (@Ppl_survive) February 13, 2026

हेलमेट बना जीवन रक्षक

इस पूरी घटना में सबसे सुकून भरी बात यह रही कि बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा था. जैसे ही वह बस के पहिए के नीचे गिरता है, उसका सिर जमीन से टकराता है. अगर उसने हेलमेट नहीं पहना होता, तो उसका सिर गंभीर रूप से कुचल सकता था और उसकी मौके पर जान जा सकती थी.

लेकिन हेलमेट ने उसके सिर को सुरक्षित रखा और बड़ी अनहोनी टल दी. यह वीडियो इस बात का जीता-जागता मिशाल है कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी पहनना चाहिए.

लोगों ने दिखाई इंसानियत

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बहादुरी दिखाई. आसपास खड़े लोगों और राहगीरों ने तुरंत बाइक सवार को बस के पास से बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक की हालत अब बेहतर बताई जा रही है. समय पर मदद मिलने और हेलमेट पहनने की वजह से उसकी जान बच गई है.