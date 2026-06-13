Work From Bike: आजकल वर्क फ्रॉम होम का चलन तो सब ने देखा है, बस और मेट्रो में लैपटॉप खोलकर काम करते लोग भी अब आम नजारा बन गए हैं. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस वीडियो में एक शख्स चलती मोटरसाइकिल पर बैठकर लैपटॉप पर काम करता दिख रहा है. जी हां, बाइक चला भी रहा है और साथ में काम भी. यह वीडियो देखते ही देखते "Work From Bike" के नाम से इंटरनेट पर छा गया.

वीडियो में क्या दिखा एक नजारा जो रोंगटे खड़े कर दे

वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स बाइक की हैंडल थामे हुए है और गोद में लैपटॉप खुला रखा है. सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, भीड़ है, शोर है और यह इंसान है कि अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए है. वीडियो शेयर करने वाले ने कैप्शन में लिखा "सड़क पर एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए. लोग वर्कहोलिक होने के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी. क्या कुछ मिनटों का काम आपकी जान से ज्यादा कीमती है? अगर सुरक्षित घर पहुंच गए, तभी तो करियर काम आएगा."

सड़क पर एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए।



लोग वर्कहोलिक होने के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी।



​क्या कुछ मिनटों का काम, आपकी जान से ज्यादा कीमती है? अगर सुरक्षित घर पहुंच गए, तभी तो करियर काम आएगा। pic.twitter.com/ftPRQf3ORo — Indrajeet Nishad (@NishadIndra1) June 12, 2026

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लोगों ने कमेंट में जो लिखा, वो दिल को छू गया

कमेंट सेक्शन में लोगों की भावनाएं छलक पड़ीं. किसी ने लिखा, "अगर इतना ही प्रेशर है तो छोड़ दो भाई ऐसी नौकरी. इतना जोखिम मत लो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है." एक और यूजर ने कहा, "जिंदगी से बढ़कर काम तो नहीं ना हो सकता बाइक चलाते समय लैपटॉप खोलने की क्या जरूरत है?" कुछ लोगों ने कॉर्पोरेट कल्चर पर सीधा निशाना साधा "आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना लोड है कि लोग मरने से नहीं डर रहे, क्योंकि हर रोज ऑफिस में मर रहे हैं." यह एक वीडियो नहीं, बल्कि उस थकान की झलक है जो आज की नौकरीपेशा जिंदगी में हर तरफ दिखती है. काम जरूरी है, पर जान से बढ़कर नहीं.

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