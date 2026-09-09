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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगराहुल गांधी से लेकर हिमंत बिस्वा सरमा पर चढ़ा 1980s Retro Trend का खुमार- शेयर की तस्वीरें

राहुल गांधी से लेकर हिमंत बिस्वा सरमा पर चढ़ा 1980s Retro Trend का खुमार- शेयर की तस्वीरें

इस वायरल ट्रेंड ने आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ मशहूर लोगों का भी ध्यान खींचा है. केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक कई लोग AI की मदद से अपना काल्पनिक 80s लुक तैयार करवा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Sep 2026 04:52 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ट्रेंड छाया हुआ है, जिसने लोगों को सीधे 40 साल पीछे पहुंचा दिया है. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर "1980s Retro Trend" खूब वायरल हो रहा है. इस ट्रेंड में लोग अपनी आज की तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से 1980 के दशक के लुक में बदल रहे हैं. किसी की तस्वीर देखकर लगता है कि वह 80 के दशक की किसी फिल्म का हीरो या हीरोइन है, तो किसी की फोटो देखकर पुराने जमाने की शादी, कॉलेज या फैमिली एल्बम याद आ जाती है. इस ट्रेंड से राजनेता भी अछूते नहीं रहे और राहुल गांधी से लेकर किरण रिजिजू तक ने इस ट्रेंड को फॉलो कर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

क्या है आखिर ये 1980s Retro Trend?

दरअसल, "1980s Retro Trend" एक तरह का AI फोटो चैलेंज है. इसमें लोग अपनी मौजूदा तस्वीर AI टूल को देते हैं और उससे तस्वीर को 1980 के दशक के माहौल और फैशन में बदलने के लिए कहते हैं. तस्वीर में पुराने जमाने के कपड़े, हेयरस्टाइल, कैमरा क्वालिटी, रंग और बैकग्राउंड जैसे कई बदलाव किए जाते हैं. यही वजह है कि तस्वीर देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह आज की नहीं बल्कि कई दशक पुरानी हो.

नेताओं से लेकर बॉलीवुड तक, हर कोई आजमा रहा ट्रेंड

इस वायरल ट्रेंड ने आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ मशहूर लोगों का भी ध्यान खींचा है. केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक कई लोग AI की मदद से अपना काल्पनिक 80s लुक तैयार करवा रहे हैं. किसी तस्वीर में पुराना फिल्मी अंदाज नजर आ रहा है, तो किसी में 80 के दशक का फैशन और हेयरस्टाइल दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि यह ट्रेंड लगातार लोगों की टाइमलाइन पर दिखाई दे रहा है.

राहुल गांधी से किरेन रिजिजू तक, नेताओं ने भी दिखाया अपना रेट्रो अंदाज

इस वायरल ट्रेंड का क्रेज सिर्फ आम सोशल मीडिया यूजर्स तक सीमित नहीं है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, मशहूर कवि कुमार विश्वास और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई चर्चित चेहरों ने भी AI के इस 80s ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में नेताओं और मशहूर हस्तियों का ऐसा रेट्रो अवतार देखने को मिला, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए.

किसी का लुक पुराने जमाने के फिल्मी हीरो जैसा नजर आया, तो किसी की तस्वीर देखकर लोगों को 80 के दशक की याद आ गई. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ट्रेंड को और ज्यादा चर्चा मिल रही है और अब लोग अपने पसंदीदा नेताओं और सेलिब्रिटीज के रेट्रो लुक को देखकर खूब कमेंट और शेयर कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले- भाई, समय पीछे कैसे चला गया!

AI से तैयार इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं. किसी ने फोटो देखकर लिखा कि "ये तो सच में 80s की तस्वीर लग रही है", तो किसी यूजर को अपना पुराना पारिवारिक एल्बम याद आ गया. कई लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की AI तस्वीरों को देखकर उन्हें टैग भी कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि AI ने पुरानी यादों को नए तरीके से जिंदा कर दिया है. वहीं कुछ लोगों को अपने पसंदीदा सितारों का रेट्रो अवतार इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद भी इस ट्रेंड को आजमाने का फैसला कर लिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 04:00 PM (IST)
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