बॉयफ्रेंड ने किया चीट तो गर्लफ्रेंड ने जला डाला 57 हजार रुपये का केक, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

कभी आपने सुना है कि किसी का दिल टूटे और गुस्सा सीधे केक पर निकाला जाए? आमतौर पर लोग ब्रेकअप के बाद रोते हैं, दोस्तों से बात करते हैं या फिर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही निकला. एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई का ऐसा जवाब दिया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. जिस केक को उसके जन्मदिन की खुशी का हिस्सा बनना था, वही केक उसके गुस्से और दर्द का प्रतीक बन गया. वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं “इतना महंगा बदला पहली बार देखा”.

क्या है पूरा मामला

अमेरिका के लुइसियाना में एक महिला ने अपने जन्मदिन के लिए करीब 600 डॉलर यानी लगभग 57 हजार रुपये का बड़ा और शानदार केक ऑर्डर किया था. यह केक करीब 75 लोगों के लिए तैयार किया गया था. लेकिन पार्टी से कुछ घंटे पहले ही उसे अपने बॉयफ्रेंड की कथित बेवफाई का पता चला. इसके बाद उसने पार्टी कैंसिल कर दी और केक लेने से भी मना कर दिया. इतना ही नहीं, उसने बेकरी वाले से कहा कि इस केक को जला दिया जाए.

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केक जलाया फिर रिकॉर्ड किया वीडियो

बेकरी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि बड़ा सा multi-layer केक सामने रखा हुआ है. जैसे ही उसे आग लगाई जाती है, कुछ ही सेकंड में केक की क्रीम और सजावट जलने लगती है. धीरे-धीरे पूरा केक आग की लपटों में घिर जाता है और देखते ही देखते काला पड़ जाता है. यह दृश्य काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर लोग केक काटते हैं, लेकिन यहां केक को जलाया जा रहा है.

गुस्सा, दर्द और एक अजीब फैसला

इस घटना ने लोगों को हैरान भी किया और सोचने पर मजबूर भी. एक तरफ यह लड़की के गुस्से और दर्द को दिखाता है, तो दूसरी तरफ यह एक अजीब लेकिन अलग तरीके से अपनी भावनाएं जाहिर करने का तरीका भी बन गया. कई लोग इसे “symbolic revenge” कह रहे हैं, यानी अपने टूटे रिश्ते पर इस तरह का प्रतीकात्मक जवाब.

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी केक को जलते हुए देखा है. वहीं कई यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा “केक नहीं, बॉयफ्रेंड जलना चाहिए था”. कुछ लोगों ने महिला के इस कदम को bold और emotional reaction बताया, तो कुछ ने इसे फिजूलखर्ची भी कहा. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे ब्रेकअप का सबसे अलग और ड्रामेटिक तरीका बता रहे हैं.

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