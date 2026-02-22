हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये है असल हीरो... गलत ट्रेन पर चढ़ी महिला के लिए फरिश्ता बने अंकल, दिखाया सही रास्ता; देखें वीडियो

ये है असल हीरो... गलत ट्रेन पर चढ़ी महिला के लिए फरिश्ता बने अंकल, दिखाया सही रास्ता; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अनजान व्यक्ति ने जरूरतमंद महिला की मदद कर यह साबित कर दिया कि सच्ची हीरोइज्म किसी फिल्मी कहानी की मोहताज नहीं होती है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Feb 2026 01:12 PM (IST)
आज के समय में जहां अक्सर लोगों को यह शिकायत रहती है कि इंसानियत कम होती जा रही है, वहीं कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं जो दिल को छू लेती हैं. ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में आज भी अच्छे और मददगार लोग मौजूद हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अनजान व्यक्ति ने जरूरतमंद महिला की मदद कर यह साबित कर दिया कि सच्ची हीरोइज्म किसी फिल्मी कहानी की मोहताज नहीं होती है. 
 
क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला गलती से गलत ट्रेन में चढ़ जाती है. उसे इस बात का एहसास तब होता है जब ट्रेन आगे बढ़ चुकी होती है.  वह घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि अब क्या करेस, रास्ता भटक जाने की वजह से वह परेशान और असहाय नजर आती है, इसी दौरान वहां मौजूद एक सज्जन व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आते हैं. वे महिला से शांति से बात करते हैं और उसकी पूरी यात्रा की जानकारी ध्यान से सुनते हैं. इसके बाद वे एक कागज पर उसकी यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी लिखकर देते हैं. जैसे उसे किस स्टेशन पर उतरना है और कौन-स सही ट्रेन पकड़नी है. वे उसे विस्तार से समझाते हैं ताकि वह दोबारा गलती न करे. 

भूखी न रहे, इसका भी रखा ध्यान

सिर्फ सही रास्ता बताकर ही उन्होंने अपना फर्ज खत्म नहीं समझा. उन्होंने यह भी देखा कि महिला काफी देर से परेशान है और शायद भूखी भी हो. ऐसे में उन्होंने अपने टिफिन से उसे खाना भी दिया, ताकि वह बिना भूखे अपनी आगे की यात्रा कर सके. यह छोटा-सा कदम उस महिला के लिए बहुत बड़ी राहत बन गया. वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भी बताता है कि इन अंकल ने बिना किसी स्वार्थ के महिला की मदद की. वह यह भी कहता है कि दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है और ऐसे लोग ही असली हीरो हैं. 

सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ocjain4 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो सामने आते ही हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया. कमेंट सेक्शन में लोग उस व्यक्ति की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं. कुछ ने कहा कि हमें भी जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. 

Published at : 22 Feb 2026 01:12 PM (IST)
