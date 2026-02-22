'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
चर्चा किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं, बल्कि दिल्ली के फलों के स्वाद को लेकर शुरू हुई. एक विदेशी टेक लीडर का दिल्ली के फलों पर किया गया कमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
भारत में जब भी कोई बड़ा टेक्नोलॉजी समिट होता है तो आमतौर पर चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और भविष्य की तकनीक को लेकर होती है. लेकिन हाल ही में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट से जुड़ा एक ऐसा पल सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छेड़ दी. यह चर्चा किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं, बल्कि दिल्ली के फलों के स्वाद को लेकर शुरू हुई. एक विदेशी टेक लीडर का दिल्ली के फलों पर किया गया कमेंट अब इंटरनेट पर वायरल हो चुका है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
सारा हूकर ने की भारतीय खाने की तारीफ
दरअसल समिट में शामिल हुई Adaptation की को-फाउंडर और CEO सारा हूकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने ताजे कटे फलों की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि दिल्ली की जिस चीज को वह सबसे ज्यादा मिस करेंगी, वह है यहां के फल जो सच में फल जैसे स्वाद देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अमेरिका के बाहर बड़े हुए हैं, उन्हें कभी-कभी यह एहसास होता है कि अमेरिका में मिलने वाले फल कुछ हद तक "सैनिटाइज" जैसे लगते हैं, यानी उनमें असली ताजगी और स्वाद की कमी महसूस होती है.
One of the things I will miss the most about Delhi is fruit that tastes like fruit.— Sara Hooker (@sarahookr) February 21, 2026
For anyone who grew up outside the US, there is the realization that in the US fruit somehow tastes like it was sanitized. pic.twitter.com/7RA2oW5Xfl
सोशल मीडिया पर आई रिएक्शंस की बाढ़
उनकी यह पोस्ट कुछ ही समय में वायरल हो गई और हजारों यूजर्स ने इस पर अपनी राय दी. कई लोगों ने सारा हूकर की बात से सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा कि अमेरिका में फल जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जबकि भारत में अभी भी कुछ देसी किस्में बची हुई हैं जिनका स्वाद अलग ही होता है. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि अमेरिका में फल और सब्जियां देखने में बेहद चमकदार और परफेक्ट लगती हैं, लेकिन भारतीय मंडियों में मिलने वाली सब्जियों की खुशबू और असलीपन अलग ही होता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय किसान बाजार से खरीदी गई धनिया की खुशबू घंटों तक हाथों में रहती है.
