धुरंधर हिट होते ही वायरल क्यों हो रहा उजैर बलोच का पुराना वीडियो? तीखे सवाल आपको कर देंगे हैरान

फिल्म धुरंधर की रिलीज के बाद से एक बार फिर पाकिस्तान के सबसे बदनाम इलाकों में से एक ल्यारी चर्चा में आ गया है. यह वही इलाका है, जिसे कभी कराची की अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता था. फिल्म ने जैसे ही ल्यारी की कहानी को छुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर वहां के कुख्यात नाम फिर से तैरने लगे, रहमान डकैत, बाबू डकैत और उजैर बलोच.

ल्यारी सिर्फ कराची का एक टाउन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति और अपराध की दुनिया में इसे बेहद अहम माना जाता है. कहा जाता है कि जिसका कब्जा ल्यारी पर, वही कराची का मालिक, और जिसकी कराची हुई, समझो उसका पूरा पाकिस्तान हुआ. यही वजह है कि धुरंधर की चर्चा के बीच, लोगों की दिलचस्पी अचानक ल्यारी और वहां के पुराने गैंगस्टर्स में बढ़ गई है. इसी बीच रहमान डकैत के छोटे भाई उजैर बलोच का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं, गुस्से में भी और कुछ लोग तो इसे साहस की मिसाल बता रहे हैं.

जब पत्रकार ने उजैर बलोच से पूछ लिए तीखे सवाल

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक पत्रकार खुलकर उजैर बलोच से सवाल करता नजर आता है. वह बिना डरे कहता है कि,आप लूटमार और गुंडागर्दी से करोड़ों रुपये कमाते हैं, लेकिन ल्यारी के आम लोगों के पास ना नौकरी है, ना खाना, लोग भूखे हैं, पानी और बिजली नहीं है. सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की हालत खराब है. आप खुद राजा बने बैठे हैं, लेकिन आपने इन लोगों के लिए आखिर किया क्या है, पत्रकार के ये सवाल सुनते ही उजैर बलोच साफ तौर पर बौखला जाता है. वह जवाब देता है कि,अल्लाह ने मुझे जो दिया है, वही मैं अपने लोगों में बांट रहा हूं. मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं. मैं हर परेशानी में उनके साथ खड़ा हूं, चाहे भूख हो, पानी की दिक्कत हो, बेरोजगारी हो या कोई और समस्या.

मैंने आज तक एक चींटी नहीं मारी उजैर बलोच का दावा

इंटरव्यू के दौरान पत्रकार यहीं नहीं रुकता. वह सीधा सवाल करता है आप अब तक कितने कत्ल कर चुके हैं. इस सवाल पर उजैर बलोच चौंकते हुए कहता है, मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, पहले लोग मुझे डॉन कहते थे, अब आप भी वही कह रहे हैं. मैंने तो सिर्फ आवाम की सेवा की है. बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों के हक के लिए बोला. वह आगे दावा करता है कि उसने ल्यारी के अस्पतालों को बेहतर कराया और हर मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दिया. उजैर कहता है, अगर गरीबों के लिए आवाज उठाना, उनके साथ खड़ा होना ही हत्या है, तो अगर इससे मैं हत्यारा कहलाता हूं, तो यह आपकी सोच है.

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार और चौंकाने वाले रिएक्शन

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. सबसे ज्यादा चर्चा पत्रकार की हिम्मत को लेकर हो रही है. लोग हैरानी जता रहे हैं कि कोई उजैर बलोच जैसे शख्स के सामने इतने सीधे और कड़े सवाल कैसे पूछ सकता है. एक यूजर ने लिखा क्या ये पत्रकार अभी भी जिंदा है, इतने खतरनाक सवाल पूछने के बाद तो शक होता है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस पत्रकार को धुरंधर 2 में जरूर लिया जाना चाहिए. धुरंधर ने न सिर्फ एक फिल्म के तौर पर चर्चा बटोरी है, बल्कि उसने पाकिस्तान के उस अंधेरे दौर को भी फिर से लोगों के सामने ला दिया है, जहां अपराधी खुद को मसीहा बताने की कोशिश करते थे.

यह भी पढ़ें: Video: माउंट एवरेस्ट पर लगा गंदगी का अंबार, कूड़े से ढकी दिखीं बर्फीली वादियां- वीडियो देख खौल उठेगा खून