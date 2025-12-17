कंधे पर टांगा बीवी का पर्स और लगाए जोरदार ठुमके, इस शख्स का डांस देख हो जाएगा इश्क
एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिसमें एक शादीशुदा आदमी अपनी मस्ती, बेफिक्री और प्यार भरे अंदाज से हर किसी का दिल जीत रहा है.
सोशल मीडिया की दुनिया में रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसी भी वायरल होती है जो सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि रिश्तों को लेकर सोच भी बदल देती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिसमें एक शादीशुदा आदमी अपनी मस्ती, बेफिक्री और प्यार भरे अंदाज से हर किसी का दिल जीत रहा है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी का पर्स लटकाए बेफिक्रे अंदाज में डांस करता हुआ नजर आ रहा है. जिसके बाद डांस करने वाला आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं डांस करने वाले आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग भी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
वीडियो में कंधे पर बीवी का पर्स टांगकर ठुमकों से मचाया धमाल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @vinny77715 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादीशुदा शख्स पूरे जोश के साथ डांस कर रहा था. वहीं वायरल हो रहे वीडियो की खास बात यह थी कि डांस करते वक्त उसने अपनी पत्नी का पर्स कंधे पर टांगा हुआ है और बिना किसी झिझक के फुल इंजॉय कर रहा है. डांस करने वाले आदमी के चेहरे पर स्माइल, मस्ती और बिल्कुल बेफिक्र अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को अब तक 209के से ज्यादा लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.
यूजर्स बोले- बीवी बहुत लकी है इसकी
यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया. एक यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया भाई इसकी बीवी बहुत लकी है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि हर आदमी अपनी ईगो साइड में रखकर ऐसा नहीं कर सकता, इसमें शर्म की क्या बात है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि बीवी की खुशियों का ख्याल रखने वाला बिंदास पति. इसके अलावा एक और यूजर ने तंज कसते हुए कमेंट किया शादीशुदा आदमी को पहली बार इतना खुश देखा है. वहीं कई लोगों ने इसे परफेक्ट पति की मिसाल बताते हुए लिखा पति हो तो ऐसा बीवी का पर्स टांग कर भी खुलकर एंजॉय कर रहा है.
