पाकिस्तान के अयाज सादिक से एस जयशंकर ने मिलाया हाथ, यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की. लेकिन इस दौरे के दौरान एक और तस्वीर सामने आई, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. दरअसल जयशंकर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के एक नेता अयाज सादिक से हाथ मिलाया, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई. वहीं यह तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और यूजर्स कई तरह के कमेंट करने लगे.



पाकिस्तान से अयाज सादिक से एस जयशंकर ने मिलाया हाथ



विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस पाकिस्तानी नेता से हाथ मिलाया, वह सरदार अयाज सादिक है. अयाज सादिक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर और है और उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का करीबी माना जाता है. हालांकि यह मुलाकात पूरी तरह अनौपचारिक बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जयशंकर के पाकिस्तानी मंत्री से हाथ मिलाने के दौरान भारत-पाक संबंधों या किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन इस फोटो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

Sardar Ayaz Sadiq, Speaker of the National Assembly of Pakistan, exchanges greetings with Indian External Affairs Minister S. Jaishankar in Dhaka on Wednesday ahead of the funeral programme of former Bangladesh Prime Minister Khaleda Zia. pic.twitter.com/1eLz0i8nAi — Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) December 31, 2025





सोशल मीडिया पर यूजर्स के तीखे और मजेदार रिएक्शन



जयशंकर और अयाज सादिक की हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इस मुलाकात को तंज के अंदाज में लिया. एक यूजर ने लिखा आप किस तरह के यून‍िवर्स में रह रहे हैं? वहीं एक और यूजर ने मजाक के लहजे में कहा इस तस्वीर के पीछे की कहानी-पाकिस्तानी मंत्री ने जयशंकर से आटा मांगा, लेकिन बदले में उसे चांटा मिला. बाद में जयशंकर साहब ने पाकिस्तान से पूछा ब्रह्मोस कैसा है. कुछ यूजर्स ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए लिखा पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करने के बाद फ्यूनरल का काम चल रहा है. वहीं एक और यूजर ने सीधे-सीधे गुस्से में कमेंट किया चार जूते मारने थे जयशंकर जी ने इसको.

