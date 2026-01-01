हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तान के अयाज सादिक से एस जयशंकर ने मिलाया हाथ, यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

पाकिस्तान के अयाज सादिक से एस जयशंकर ने मिलाया हाथ, यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

जयशंकर ने पाकिस्तान के एक नेता अयाज सादिक से हाथ मिलाया, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई. वहीं यह तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और यूजर्स कई तरह के कमेंट करने लगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Jan 2026 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 01 Jan 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Ayaz Sadiq S Jaishankar VIRAL VIDEO Trendimg News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
क्रिकेट
रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव
रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Players in IPL: IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने से ऐतराज क्यों? | Shahrukh Khan
Bollywood News: एक जवान, एक पिता और एक जंग: फिल्म ‘21’ की शांत लेकिन मजबूत कहानी (01.01.2026)
Mahadangal: KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा...मच गया हंगामा | Shahrukh Khan | Chitra Tripathi
Indore में दूषित पानी से 13 जान जाने की बात पर केंद्रीय मंत्री Kailash Vijayvargiya की 'ना'!
New Upcoming Show 2026:🔥TV पर नया धमाका! नए साल में Entertainment का मीटर बढ़ाने आ रहे है ये नए शोज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
क्रिकेट
रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव
रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
इंडिया
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
हेल्थ
कब्ज से परेशान किन लोगों पर नहीं होता जुलाब का भी असर? डॉक्टर से जानें इसकी वजह
कब्ज से परेशान किन लोगों पर नहीं होता जुलाब का भी असर? डॉक्टर से जानें इसकी वजह
शिक्षा
दिल्ली, यूपी और पड़ोसी राज्यों में स्कूल कब तक बंद, जानें पूरी लिस्ट
दिल्ली, यूपी और पड़ोसी राज्यों में स्कूल कब तक बंद, जानें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget