हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बैक करते वक्त बड़ा हादसा! सड़क पर खड़े दो युवकों को ट्रक ने कुचला, वीडियो वायरल

Video: बैक करते वक्त बड़ा हादसा! सड़क पर खड़े दो युवकों को ट्रक ने कुचला, वीडियो वायरल

Road Accident Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें दो युवक सड़क पर खड़े थे तभी एक ट्रक ड्राइवर बिना ध्यान दिए ट्रक को पीछे करता है और दोनों को कुचल देता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

Road Accident Viral Video: सड़क पर कब कौन-सी घटना किस पल घट जाए, कोई नहीं जानता. कई बार एक छोटी-सी लापरवाही ऐसी बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक डरावना और दुखद वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाए. यहां दो युवक एक ट्रक के पीछे खड़े थे और पल भर में दोनों ट्रक के पहियों के नीचे आ गए. 

मंजर देखकर लोगों की थमी सांसें

वीडियो में साफ दिखता है कि दो युवक सड़क पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे. उसी समय सामने खड़ा एक बड़ा ट्रक धीरे-धीरे पीछे की ओर बैक करना शुरू करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर को अंदाजा ही नहीं लगता कि उसके ठीक पीछे दो लोग खड़े हैं. कुछ ही सेकंड में ट्रक सीधे उन दोनों युवकों पर चढ़ जाता है. टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक के दोनों पीछे के पहिए युवकों के ऊपर से गुजर गए. वीडियो में यह नजारा इतना डरावना है कि देख कर ही किसी की सांस थम जाए. 

आसपास मौजूद लोग तुरंत चिल्लाते हुए ट्रक ड्राइवर को रोकते हैं और बताते हैं कि दो लोग उसके नीचे दब गए हैं. पूरा हादसा पास लगे एक घर के बाहर के CCTV कैमरे में कैद हो गया और अब तेजी से फैल रहा है.हादसा होते ही लोग भागकर मौके पर पहुंचे. हालांकि अभी तक यह साफ जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोनों युवक जिंदा हैं या नहीं.

वीडियो को देख लोगों ने नाराजगी जाहिर की

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी हालत बेहद गंभीर रही होगी. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख लोगों ने भारी नाराजगी जाहिर की है. कई लोगों ने लिखा कि ट्रक ड्राइवर को पीछे करते समय चारों तरफ ध्यान देना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सड़क पर खड़े रहना भी जोखिम भरा होता है.

Published at : 19 Nov 2025 10:49 AM (IST)
Tags :
SocialMedia TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
फूड
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget