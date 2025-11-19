Video: बैक करते वक्त बड़ा हादसा! सड़क पर खड़े दो युवकों को ट्रक ने कुचला, वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: सड़क पर कब कौन-सी घटना किस पल घट जाए, कोई नहीं जानता. कई बार एक छोटी-सी लापरवाही ऐसी बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक डरावना और दुखद वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाए. यहां दो युवक एक ट्रक के पीछे खड़े थे और पल भर में दोनों ट्रक के पहियों के नीचे आ गए.

मंजर देखकर लोगों की थमी सांसें

वीडियो में साफ दिखता है कि दो युवक सड़क पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे. उसी समय सामने खड़ा एक बड़ा ट्रक धीरे-धीरे पीछे की ओर बैक करना शुरू करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर को अंदाजा ही नहीं लगता कि उसके ठीक पीछे दो लोग खड़े हैं. कुछ ही सेकंड में ट्रक सीधे उन दोनों युवकों पर चढ़ जाता है. टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक के दोनों पीछे के पहिए युवकों के ऊपर से गुजर गए. वीडियो में यह नजारा इतना डरावना है कि देख कर ही किसी की सांस थम जाए.

आसपास मौजूद लोग तुरंत चिल्लाते हुए ट्रक ड्राइवर को रोकते हैं और बताते हैं कि दो लोग उसके नीचे दब गए हैं. पूरा हादसा पास लगे एक घर के बाहर के CCTV कैमरे में कैद हो गया और अब तेजी से फैल रहा है.हादसा होते ही लोग भागकर मौके पर पहुंचे. हालांकि अभी तक यह साफ जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोनों युवक जिंदा हैं या नहीं.

वीडियो को देख लोगों ने नाराजगी जाहिर की

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी हालत बेहद गंभीर रही होगी. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख लोगों ने भारी नाराजगी जाहिर की है. कई लोगों ने लिखा कि ट्रक ड्राइवर को पीछे करते समय चारों तरफ ध्यान देना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सड़क पर खड़े रहना भी जोखिम भरा होता है.