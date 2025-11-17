Video: बच्चों के लिए पके चावलों में पैर डालकर सोया चौकीदार, तेलंगाना मचा बवाल... देखें वीडियो

Ismailkhanpet News: कभी-कभी कुछ घटनाएं इतनी चौंका देने वाली होती हैं कि लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि यह सच में हुआ है. तेलंगाना के इस्माइलखानपेट इलाके से एक ऐसी ही अजीब और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ा दी है. यह मामला एक सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल का है, जहां छात्रों के खाने के लिए तैयार किए गए चावल के बड़े बर्तन में रसोई में एक वॉचमैन का पैर डालकर सोया पड़ा है. घटना का वीडियो छात्रों ने ही बनाया और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया.

नशे की हालत में वॉचमैन ने भगोने में पैर रखा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब छात्र डाइनिंग हॉल में डिनर करने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रसोई में बना खाना तैयार रखा है, लेकिन वहां मौजूद टेम्परेरी वॉचमैन नशे की हालत में सो रहा था. हैरानी की बात यह थी कि उसका एक पैर पके हुए चावल के बड़े भगोने में रखा हुआ था. यह दृश्य देखकर छात्र गुस्से से भर गए और उन्होंने तुरंत इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वॉचमैन पूरी तरह नशे में है और उसे इस बात का कोई एहसास नहीं कि वह खाने को खराब कर रहा है, जिसे छात्र खाने वाले थे. छात्रों ने तुरंत फूड कॉन्ट्रैक्टर और कॉलेज प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी.

कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरु की

जैसे ही मामला कॉलेज प्रशासन और जिला कलेक्टर तक पहुंचा, तुरंत कार्रवाई की गई. जिला कलेक्टर प्रवीण्या ने आदेश देते हुए उस टेम्परेरी वॉचमैन को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया. साथ ही हॉस्टल में बने भोजन को फेंक दिया गया और रसोई को पूरी तरह साफ करने के बाद ही छात्रों को नया भोजन तैयार कराया गया.

यह घटना सोशल मीडिया पर भी भारी आक्रोश का कारण बनी. लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भोजन सुरक्षा और हॉस्टल मेनजमेंट पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है.