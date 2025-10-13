Video: इसे कहते हैं Luck! एक इंच भी आगे-पीछे होती लड़की तो हो जाते सिर के टुकड़े, वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल और उनका पालतू कुत्ता बाहर टहलते समय एक खतरनाक हादसे का सामना करते दिख रहे हैं. यह घटना देखकर हर कोई डर गया और वीडियो देखने वाले लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

एक इंच भी आगे-पीछे होती लड़की तो हो जाते सिर के टुकड़े

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल अपने कुत्ते के साथ सड़क किनारे टहल रहा है. अचानक उनके सामने खड़ा एक बड़ा पेड़ गिर जाता है. पेड़ गिरते ही कपल तुरंत हरकत में आ जाता है. आदमी तुरंत वहां से भाग जाता, लेकिन महिला पेड़ की टहनियों के बीचो-बीच फंस जाती है. वीडियो में साफ दिखता है कि पेड़ का एक हिस्सा महिला के सिर से टकराने से बाल-बाल बच जाता है.

गनीमत रही कि महिला को चोट नहीं आई. कुत्ता भी सुरक्षित रहा और दौड़कर मालिक के पास आ गया. आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और महिला को उठाने की कोशिश की.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किए कमेंट

हादसे के बाद महिला और पुरुष दोनों हल्की दहशत में थे, लेकिन उनका कहना था कि अगर पेड़ थोड़ी देर पहले या बाद में गिरता, तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे. लोग भी यह देखकर डर गए कि अचानक कैसे एक बड़ा पेड़ गिर सकता है और किसी की जान ले सकता है. इस वीडियो को देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर कई कमेंट किए. कई लोगों ने कहा कि यह घटना प्रकृति की ताकत और अचानक आए हादसों की याद दिलाती है.