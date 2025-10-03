हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: मिल गई तसल्ली? स्टंट कर रहा बाइकर मुंह के बल कार से टकराया, चारों खाने चित्त, वीडियो वायरल

Video: मिल गई तसल्ली? स्टंट कर रहा बाइकर मुंह के बल कार से टकराया, चारों खाने चित्त, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स बाइक पर स्टंट कर रहा है और सीधे कार से टकरा जाता है. देखिए वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 03:31 PM (IST)
Road Accident: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक राइडर सड़क पर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अपनी बाइक को एक पहिए पर दौड़ा रहा था. सड़क पर मौजूद लोग इस स्टंट को देखकर हैरान थे, लेकिन यह करतब कुछ ही सेकंड में एक बड़े हादसे में बदल गया.

राइडर ने कार को मारी टक्कर

वीडियो में साफ नजर आता है कि राइडर आगे जा रही एक कार के पीछे था. ड्राइवर ने सड़क की स्थिति देखकर अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी. लेकिन राइडर पूरी तरह स्टंट में मशगूल था और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कार अचानक धीमी हो गई है. नतीजा यह हुआ कि बाइक सीधा कार से जा टकराई.

 
 
 
 
 
A post shared by Studio N Media (@studio_n_media)

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार को भी हल्का नुकसान पहुंचा और राइडर सड़क पर गिर गया. घटना में बाइक और उसके साथ राइडर दोनों ही चपेट में आ गए. पास लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जिससे राइडर की लापरवाही और स्टंट करने के खतरा साफ नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

स्थानीय लोग और राहगीर भी इस घटना को देखकर चौंक गए. कुछ लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायल राइडर की सहायता की. पुलिस ने भी इस वीडियो को देख मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि राइडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इस वायरल वीडियो ने यह संदेश दिया कि सड़क पर स्टंट करना या तेज रफ्तार में वाहन चलाना जानलेवा साबित हो सकता है.

Published at : 03 Oct 2025 03:31 PM (IST)
