Delhi Video: दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में IRCTC के कुछ कर्मचारी आपस में ही जोरदार मारपीट करते नजर आ रहे हैं. यह झगड़ा वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी टीम के बीच हुआ बताया जा रहा है.

मारपीट देखकर हैरान हुए लोग

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी एक-दूसरे पर डस्टबिन, बेल्ट और घूंसों से हमला कर रहे हैं. वहां कई यात्री मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं की. झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुछ कर्मचारी एक-दूसरे को गिराकर लात-घूंसे बरसाने लगे. वीडियो देखकर लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन हो, लेकिन यह असली घटना थी, जिसने सबको हैरान कर दिया.

दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी कर्मचारियों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है. कर्मचारियों ने एक-दूसरे पर डस्टबिन, बेल्ट और घूंसों से हमला किया pic.twitter.com/EU34kgChpj — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 18, 2025

घटना निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुई, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी थी. कुछ लोगों ने बताया कि झगड़ा किसी निजी विवाद या ड्यूटी से जुड़ी बात को लेकर हुआ. हालांकि, अभी तक झगड़े की असली वजह सामने नहीं आई है. इस घटना के बाद यात्रियों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिला.

अधिकारियों ने घटना की जांच के दिए आदेश

लोगों ने कहा कि अगर रेलवे कर्मचारी ही इस तरह स्टेशन पर लड़ेंगे तो सुरक्षा का क्या होगा? वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये वही लोग हैं जो यात्रियों की सेवा के लिए तैनात हैं. रेलवे प्रशासन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है. नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में कौन-कौन जिम्मेदार निकलता है और रेलवे क्या कदम उठाता है.