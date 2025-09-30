Theft Video: अक्सर आपने सुना होगा कि चोर चोरी करने के लिए पूरी तैयारी करके आते हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया. एक इलाके से ऐसा ही एक मजेदार और अनोखा किस्सा सामने आया है. चोर सोचकर आए थे कि आसानी से दुकान का माल समेट लेंगे और बिना पकड़े भाग निकलेंगे, लेकिन दुकान मालिक की चालाकी ने उनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया.

चोरों के घुसते ही फॉग मशीन हुई एक्टिव

दरअसल, दुकान मालिक ने अपनी सुरक्षा के लिए दुकान में एक खास फॉग मशीन लगाई थी. जैसे ही चोर दुकान में घुसे और सामान उठाने की कोशिश करने लगे, मशीन एक्टिव हो गई. पल भर में पूरी दुकान धुएं से भर गई. कुछ ही सेकंड में वहां कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया.

चोर सोच रहे थे माल उठाएँगे…

लेकिन मालिक ने चालाकी से फॉग मशीन चला दिया...पल भर में पूरी दुकान धुएँ से भर गई, और चोर अंधेरे में रास्ता ढूँढते रह गए।...

कभी कभी दिमाग़ ही सबसे बड़ा हथियार होता है pic.twitter.com/nv26bDXxmh — Saddam Ansari (@SaddamUnfiltere) September 28, 2025

चोर घबराकर इधर-उधर टटोलने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर निकलें किस रास्ते से. जिस जगह से आए थे, वह रास्ता भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था. हालत यह हो गई कि चोरी तो दूर, वे खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे.

सीसीटीवी कैमरे में कैद मामला

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि चोर धुएं में इधर-उधर हाथ मारते हुए भटक रहे थे. कभी किसी दीवार से टकरा रहे थे तो कभी शेल्फ से. आखिरकार जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो घबराकर दुकान से भाग खड़े हुए.

महंगे ताले और सीसीटीवी कैमरे भी कई बार चोरी रोकने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन इस फॉग मशीन ने चोरों को चौंका दिया. इस घटना के बाद इलाके के कई दुकानदार अब अपनी दुकानों में इसी तरह की मशीन लगाने की सोच रहे हैं.