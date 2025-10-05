Cricket Ground Video: सोशल मीडिया पर एक क्रिकेट के मैदान का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक थार अचानक क्रिकेट के मैदान में आ जाती है. उस समय कई युवक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और गाड़ी की मौजूदगी से सभी हैरान रह जाते हैं.

युवकों ने थार पर बरसाये डंडे

बताया जा रहा है कि थार का ड्राइवर लगातार मैदान के अंदर ही गाड़ी को घुमा रहा था. वह बार-बार गाड़ी को इधर-उधर घुमाता और तेज आवाज के साथ मैदान में चक्कर लगाता रहा. इस वजह से खेल रहे युवकों में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिले. क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों ने पहले तो स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन जब ड्राइवर बार-बार मैदान में गाड़ी घुमाता रहा तो उनका सब्र टूट गया.

View this post on Instagram A post shared by Pratahkal Live (@pratahkal.live)

इसके बाद मैदान में मौजूद युवकों ने ड्राइवर पर नाराजगी जताई और उसकी गाड़ी पर पत्थर व डंडे बरसाना शुरू कर दिए. वीडियो में साफ दिखता है कि कई युवक थार की ओर दौड़ते हुए जाते हैं और गाड़ी पर चीजें फेंकने लगते हैं. माहौल कुछ ही मिनटों में तनावपूर्ण हो गया और वहां अफरा-तफरी मच गई.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

ड्राइवर ने जब देखा कि युवक उसकी हरकत से बेहद गुस्से में हैं और हमला कर सकते हैं, तो उसने तेजी से गाड़ी को मैदान से बाहर निकाल लिया. इस घटना के बाद वहां मौजूद सभी लोग गुस्से में थे और कह रहे थे कि ड्राइवर की हरकत से कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

पुलिस को भी इस वायरल वीडियो की जानकारी दी गई है. जांच की जा रही है कि थार किसकी थी और ड्राइवर कौन था. लोगों की मांग है कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.