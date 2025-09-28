Video: मेले में टूटकर गिरा झूला, फंसे दिखे लोग, पुलिसवालों ने बचाई जान, एमपी का वीडियो वायरल
Viral Video: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के खंडेरा मंदिर मेले में एक झूला अचानक टूटकर झुक गया. झूले पर बैठे लोग फंस गए लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया.
MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रविवार को खंडेरा मंदिर मेले के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मंदिर प्रांगण में लगे मेले में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी. यहां बच्चों और युवाओं के मनोरंजन के लिए कई झूले लगाए गए थे. इन्हीं में से एक झूला अचानक बीच में ही टूटकर झुक गया. झूले के झुकते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे.
पुलिसकर्मियों ने फंसे लोगों को सुरक्षित उतारा नीचे
हादसे की खबर मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस बल और स्थानीय लोग तुरंत सक्रिय हो गए. झूले पर उस समय कई बच्चे और महिलाएं बैठे थे, जो डर के कारण चिल्लाने लगे. लेकिन गनीमत यह रही कि झूला पूरी तरह गिरा नहीं, सिर्फ झुकने से ही लोग कुछ देर के लिए फंस गए. पुलिसकर्मियों और युवकों ने मिलकर झूले पर फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
इस घटना में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अगर झूला पूरी तरह टूटकर नीचे गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद प्रशासन ने झूले को तुरंत बंद करा दिया और मेले में लगे अन्य झूलों की भी जांच की गई.
लापरवाही से हुआ हादसा
मेले में मौजूद लोगों ने बताया कि झूले की देखरेख और जांच ठीक से नहीं की गई थी. कई बार इस तरह की लापरवाही के कारण हादसे होते हैं. लोगों ने मांग की है कि भविष्य में मेले में लगाए जाने वाले झूले और झूलाघरों की सही तरीके से जांच हो, ताकि ऐसी घटनाएं न हों.
