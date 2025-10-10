Video: ट्रेन की खिड़की से पुलिसवाले ने झपटा महिला का फोन, दी बड़ी सीख, वीडियो वायरल

Train Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी का समझाने का तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठी है और आराम से अपना मोबाइल चला रही है. ट्रेन उस वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है. तभी एक पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर खिड़की के पास आकर खड़ा होता है और अचानक महिला के हाथ से फोन छीन लेता है.

पुलिसकर्मी ने महिला को शालीनता से समझाता

एक पल के लिए महिला घबरा जाती है. उसे लगता है कि उसका फोन किसी चोर ने छीन लिया है. वह तुरंत बाहर की ओर देखती है और हैरान रह जाती है कि फोन छीनने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी है और वह भागा भी नहीं है, बल्कि वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है. पुलिसकर्मी फिर महिला का फोन वापस करता है और शालीनता से उसे समझाता है कि ऐसा उसने उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधानी सिखाने के लिए किया.

catching thieves ❌️❌️ spreading awareness ✅️✅️ pic.twitter.com/QTc5QlNdCl — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 9, 2025

पुलिसकर्मी कहता है, देखिए, ऐसे ही फोन चोर छीनकर भाग जाते हैं. इसलिए अपने फोन, लैपटॉप और दूसरे कीमती सामान का हमेशा ध्यान रखें. खिड़की के पास बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होता है. महिला पुलिस वाले की बात सुनकर मुस्कुराती है और धन्यवाद कहती है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में आसपास बैठे अन्य यात्री भी यह दृश्य देखकर मुस्कुराने लगते हैं. किसी ने इस पूरे पल को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा. लोगों ने इस पुलिसकर्मी की खूब तारीफ की है. किसी ने लिखा, ऐसी पुलिस पर गर्व है, तो किसी ने कहा, यह है समझाने का असली तरीका. कई यूजर्स ने इसे जागरूकता का शानदार उदाहरण बताया.