Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक राइडर और एक व्यक्ति रेलवे फाटक के पास खड़े होकर ट्रेन गुजरने का इंतजार कर रहे थे. दोनों धैर्य से ट्रेन के निकलने का इंतजार कर रहे थे ताकि फाटक खुलने के बाद वे पटरी पार कर सकें. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान भी रह गए और हंसने भी लगे.

घोड़ा गाड़ी देख डरे लोग

वीडियो में अचानक पीछे से एक घोड़ा गाड़ी तेज रफ्तार में आती दिखती है. खास बात यह थी कि उस गाड़ी पर कोई सवार नहीं था. घोड़ा खुद ही भागता हुआ सीधा रेलवे फाटक की ओर बढ़ गया. फाटक बंद था, लेकिन घोड़ा किसी तरह नीचे झुककर या किनारे से निकल गया और पटरी पार कर दूसरी ओर चला गया. यह नजारा इतना अचानक था कि राइडर और पास खड़े लोग कुछ पल के लिए डर गए, क्योंकि अगर वे थोड़ा आगे खड़े होते तो हादसा हो सकता था.

जब ध्यान पटरी पर था, लेकिन ट्रेन तो सड़क से आ गई।😂

जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ कभी-कभी उम्मीद से उल्टा हो जाता है।💯 pic.twitter.com/QxMXMoye4y — Shagufta khan (@Digital_khan01) October 3, 2025

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों व्यक्ति बाल-बाल बच गए. पहले तो सभी घबरा गए, लेकिन जैसे ही घोड़ा गाड़ी पार निकल गई, लोग हंसने लगे और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने मजाक में लिखा - गाड़ी तो पटरी पर आने की थी, लेकिन ये तो सड़क से ही निकल गई.

लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह के मीम्स बना रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि घोड़ा शायद किसी काम से बहुत जल्दी में था, जबकि कुछ ने कहा कि यह ऑटो मोड वाली गाड़ी थी.