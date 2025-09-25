Video: इस सिंकहोल को देख आ जाएगी हॉलीवुड फिल्म की याद, बैंकॉक में बर्बादी का वीडियो वायरल

Thailand News: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां वजीरा अस्पताल के सामने अचानक जमीन धंस गई और एक विशाल सिंकहोल बन गया. यह गड्ढा करीब 50 मीटर गहरा है. बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब मेट्रो की पर्पल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा था और मिट्टी नीचे की सुरंगों में खिसक गई.

सड़क धंसने से इलाके में अफरा-तफरी मची

घटना के समय सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं आई. हालांकि इस हादसे ने सड़क, पानी की पाइपलाइन और बिजली की तारों को नुकसान पहुंचाया. सड़क धंसने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग और अस्पताल में मौजूद मरीज भी घबरा गए.

A 30x30 meter sinkhole over 15 meters deep collapsed in front of Vajira Hospital, Bangkok, after soil flowed into the Purple Line subway tunnels under construction.



इस हादसे के कारण वजीरा अस्पताल को अपने आउटपेशेंट सेवाएं दो दिनों के लिए बंद करनी पड़ीं. मरीजों को सूचित किया गया कि अस्पताल अस्थायी रूप से बंद रहेगा और जरूरत पड़ने पर दूसरे अस्पतालों में जाएं. अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि सुरक्षा की जांच पूरी होने के बाद ही सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने मेट्रो निर्माण कार्य रोक दिया और आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया. इंजीनियरों और आपातकालीन टीमों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. अधिकारियों ने कहा है कि वे इस घटना की पूरी जांच करेंगे कि आखिर जमीन क्यों धंसी और निर्माण के दौरान क्या लापरवाही हुई.

सोशल मीडिया पर इस विशाल गड्ढे की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग इसे देखकर हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि शहर में हो रहे निर्माण कार्य कितने सुरक्षित हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद किसी के घायल न होने पर राहत है.