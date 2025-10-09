Road Accident: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जो यह साबित करता है कि मानवता आज भी जिंदा है. वीडियो में एक ई-रिक्शा चालक सड़क पर लकड़ी का सामान लेकर जा रहा था. तभी अचानक एक स्कूटी उसके बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है. टक्कर से बचने के लिए रिक्शा चालक ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन लकड़ी का वजन ज्यादा होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और पूरा रिक्शा स्कूटी के ऊपर जा पलटा.

लोगों ने मिलकर दो युवक की बचाई जान

रिक्शा पलटते ही स्कूटी पर सवार दो युवक उसी के नीचे दब गए. यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए. लेकिन जो सबसे पहले उनकी मदद के लिए दौड़ी, वह पास खड़ी एक लड़की थी. उसने बिना देर किए रिक्शा की ओर भागकर कोशिश की कि किसी तरह उन युवकों को बाहर निकाला जाए.

लड़की की हिम्मत देखकर वहां मौजूद बाकी लोग भी तुरंत मदद के लिए आ गए. कुछ ही सेकंड में भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी ने मिलकर पूरी ताकत से रिक्शा को उठाने की कोशिश की. थोड़ी मेहनत के बाद आखिरकार लोगों की कोशिश रंग लाई और उन्होंने रिक्शा को सीधा कर दिया. नीचे दबे दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई. सभी लोगों ने राहत की सांस ली. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कमेंट कर कह रहे हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है और अगर हर कोई ऐसे मदद करे तो दुनिया बेहतर हो जाएगी.