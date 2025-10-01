Tamil Nadu News: तमिलनाडु के पनकुड़ी इलाके से एक भयावह सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यह हादसा एक चार लेन वाले हाईवे पर हुआ, जहां स्पीड लिमिट 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार अचानक अपना नियंत्रण खो देती है और तेज रफ्तार की वजह से डिवाइडर से टकरा जाती है. हादसा इतना भयावह होता है कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं.

क्रैश बैरियर से टकराई कार

कार तेज रफ्तार में होने के कारण सीधे मीडियन पर बने क्रैश बैरियर से टकरा जाती है. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कार के टुकड़े उड़ जाते हैं और कार कुछ दूरी पर जाकर पलट जाती है. इस हादसे का नजारा देखने वाला हर कोई हैरान रह गया.

4 Lane Highway, Speed Limit 70-80kmph route

Car Looks lost control doing 1.5x speed limit (approx)

Seat Belt not in use

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि जैसे ही कार बैरियर से टकराती है उसमें बैठा एक युवक सड़क पर गिर जाता है. इसके बाद कार कुछ दूरी तय करके पलट जाती है. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग तुरंत कार के पास दौड़े और सवार लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे.

लोगों ने पुलिस को दी सूचना

घटना के तुरंत बाद आसपास काफी भीड़ जमा हो गई. लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे, जबकि कुछ घायल लोगों की मदद करने में जुट गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल भेजा गया.

हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और गाड़ी पर नियंत्रण खो जाना बताया जा रहा है. इसके अलावा कार सवारों ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे चोटें और बढ़ गई. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया होता तो गंभीर चोटों से बचा जा सकता था.