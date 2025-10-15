Video: 15 साल की लड़की ने कार से मचाई तबाही, दीवार तोड़ घर में घुसाई, पिता भी बाल-बाल बचे

Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक 15 साल की नाबालिग लड़की XUV700 कार चला रही थी और उसके साथ उसका पिता भी मौजूद था. बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब लड़की ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रही थी और उसके पिता पास में खड़े होकर उसे दिशा-निर्देश दे रहे थे.

टक्कर से दीवार का हिस्सा टूटा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की कार चला रही थी और उसके पिता साइड में खड़े होकर उसे कह रहे थे, धीरे चलाओ, देख कर मोड़ो, लेकिन लड़की ने बिना पूरी तरह देखे ही कार को मोड़ा और कार सीधा जाकर एक घर की दीवार से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार का कुछ हिस्सा टूट गया और आसपास खड़ी दोपहिया गाड़ियां भी गिर पड़ीं.

Girls on scooty were already a menace, imagine them driving 4 wheelers 😭



आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और गाड़ी को हटवाने लगे. गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कार और दीवार दोनों को काफी नुकसान हुआ. बताया जा रहा है कि लड़की के पिता बाल-बाल बच गए, अगर कार थोड़ी भी दूसरी दिशा में मुड़ जाती तो खंभा भी गिर सकता था.

वीडियो वायरल होने पर लोगों में दिखाई नाराजगी

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है. कई लोगों ने लिखा कि नाबालिग बच्चों को इतनी बड़ी गाड़ी चलाने देना बेहद खतरनाक है. कुछ यूजर्स ने कहा, माता-पिता को समझना चाहिए कि गाड़ी खिलौना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है.