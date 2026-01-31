अरबों की संपत्ति, फिर भी फटा मोजा? अरबपति विटालिक बुटेरिन की तस्वीर वायरल, यूजर्स ले रहे मजे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअरबों की संपत्ति, फिर भी फटा मोजा? अरबपति विटालिक बुटेरिन की तस्वीर वायरल, यूजर्स ले रहे मजे

हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान भी किया और हंसाया भी. दुनिया की मशहूर क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम के संस्थापक विटालिक बुटेरिन की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 31 Jan 2026 10:35 AM (IST)
आज के डिजिटल जमाने में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता. हर हाथ में मोबाइल है, हर जगह कैमरा है और इंटरनेट पर बैठे लाखों लोग हर तस्वीर और वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं. ऐसे में किसी की छोटी-सी गलती भी बड़ी चर्चा बन जाती है. खासकर जब सामने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की कंपनी बनाने वाला व्यक्ति हो. 

हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान भी किया और हंसाया भी. दुनिया की मशहूर क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम के संस्थापक विटालिक बुटेरिन की एक साधारण-सी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई. वजह कोई बड़ा बयान या नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि उनके मोजे में दिख रहा एक छोटा सा छेद. यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया कैसे किसी इंसान की जिंदगी की बड़ी उपलब्धियों को छोड़कर, उसकी छोटी-सी बात को भी मजाक का विषय बना सकता है. 

कहां और कैसे वायरल हुई तस्वीर?

यह तस्वीर उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई शहर में आयोजित ETH Chiang Mai Conference के दौरान ली गई थी. यह सम्मेलन 28 जनवरी से शुरू हुआ और 3 फरवरी तक चलने वाला है. सम्मेलन के दौरान विटालिक बुटेरिन बेहद साधारण कपड़ों में नजर आए. लेकिन लोगों की नजर उनके कपड़ों से ज्यादा उनके फटे हुए मोजे पर चली गई. जैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने तरह-तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर दिया. 

सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

तस्वीर वायरल होते ही कमेंट्स की लाइन लग गई. कुछ लोगों ने इसे सादगी की मिसाल बताया, तो कुछ ने हल्के-फुल्के मजाक किए. एक यूजर ने लिखा,उसे छोटी-मोटी बातों की फिक्र ही नहीं है. दूसरे ने कहा, पैसा हर इंसान को नहीं बदलता. एक और मजेदार टिप्पणी थी, यह कोई फटा मोजा नहीं, मशीन के लिए एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम है. किसी ने लिखा, जब इंसान दुनिया बदलने में लगा हो, तो मोजे उसकी प्राथमिकता नहीं होते. इन टिप्पणियों से साफ है कि लोग इस तस्वीर को गंभीरता से कम और मजाक के तौर पर ज्यादा ले रहे हैं. 

कौन हैं विटालिक बुटेरिन?

विटालिक बुटेरिन कोई आम नाम नहीं है. उन्होंने 2013 में एथेरियम की शुरुआत की थी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स में से एक है. बाद में उनके साथ कई सह-संस्थापक जुड़े, जिनमें गैविन वुड, जोसेफ लुबिन, जेफरी विल्के, मिहाई एलिसी, एंथनी डी लोरियो, अमीर चेट्रिट और चार्ल्स होस्किंसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं. एथेरियम की खास बात यह है कि यह किसी एक व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में नहीं है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसका कोई CEO या केंद्रीय मालिक नहीं है. 

अरबपति बनने का सफर

साल 2021 में विटालिक बुटेरिन दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो अरबपति बने थे और उनका नाम Forbes मैगजीन में भी छपा था. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 760 मिलियन डॉलर (करीब हजारों करोड़ रुपये) आंकी जा रही है. इसके बावजूद उनकी लाइफस्टाइल बेहद साधारण है, जिसकी एक झलक इस वायरल तस्वीर में देखने को मिली. विटालिक बुटेरिन का जन्म 1994 में रूस में हुआ था, बाद में उनका परिवार कनाडा चला गया, जहां उनका पालन-पोषण हुआ. एथेरियम शुरू करने से पहले, वह Bitcoin Magazine के लिए लेख लिखा करते थे. इस मैगजून की शुरुआत उन्होंने 2012 में की थी. 

Published at : 31 Jan 2026 10:35 AM (IST)
