हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनदी में बहा दिया 20 लीटर दूध, लेकिन पास में खड़े बच्चों को नहीं दिया; वीडियो देख भड़के यूजर्स 

नदी में बहा दिया 20 लीटर दूध, लेकिन पास में खड़े बच्चों को नहीं दिया; वीडियो देख भड़के यूजर्स 

वायरल हो रहे एक वीडियो में एक आदमी नदी में दूध बहाना शुरू करता है, वह बच्चे उस दूध में से थोड़ा थोड़ा दूध लेना चाहते हैं, लेकिन वह आदमी दूध बच्चों को न देकर उसे नदी में बहा देता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Jan 2026 01:39 PM (IST)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने आस्था, पाखंड और इंसानियत को लेकर नई बहस छेड़ दी है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक आदमी नदी में कई लीटर दूध बहाता नजर आ रहा है, जबकि वहीं पास में कुछ बच्चे खड़े दिखाई देते हैं. जैसे ही आदमी नदी में दूध बहाना शुरू करता है, वह बच्चे उस दूध में से थोड़ा थोड़ा दूध लेना चाहते हैं, लेकिन वीडियो में दिखाई देता है कि वह आदमी दूध बच्चों को न देकर उसे नदी में बहा देता है. ऐसे में बच्चों को दूध न देने और उसे नदी में बहा देने का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क उठे और उस आदमी की इस तरह की हरकत को लेकर तीखे रिएक्शन देने लगे. 

वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में क्या दिखा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AnilYadavmedia1 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे क्लिप में देखा जा सकता है कि एक आदमी बड़ी मात्रा में दूध सीधे नदी में उड़ेल रहा है. आसपास खड़े लोग यह सब देखते रहते हैं. वहीं वीडियो में दिखाई देता है कि पास ही कुछ बच्चे भी नजर आते हैं और जब आदमी नदी में दूध उड़ेल रहा था, तब बच्चों में से कुछ बच्चे उससे दूध लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी ने बच्चों को दूध नहीं दिया और पूरे दूध को नदी में उड़ेल दिया. यही बात लोगों को चुभ गई और वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि जब जरूरतमंद सामने हो तो फिर दूध बहाने का क्या मतलब है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते नजर आ रहे हैं.

 

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा 

दरअसल इस वीडियो के सामने आते ही लोग ने आस्था और पाखंड के बीच फर्क पर चर्चा शुरू कर दी है. कई यूजर्स का कहना है कि श्रद्धा का मतलब संसाधनों को नष्ट करना नहीं होता है, बल्कि जरूरतमंद की मदद करना ही सच्ची पूजा होती है. वहीं कुछ लोगों ने इसे व्यक्ति की निजी आस्था और उसकी मर्जी का मामला बताया. ‌इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि इस आदमी की कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होगी. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है कि है, भगवान भारत के युवाओं को क्या हो गया है. इसके अलावा एक और यूजर ने नाराजगी जताते हुए कमेंट किया, पाखंड में डूबे आदमी ने सारा दूध नष्ट कर दिया, बच्चे को दे देता तो उनका भला होता. हालांकि कुछ लोगों ने अलग राय भी रखते हुए कमेंट किया कि यह उसका दूध है, उसे अधिकार है कि वह क्या करें. वहीं एक दूसरा यूजर कमेंट करता है दूध नदी में बहा दिया बच्चों को नहीं दिया, यही सोच भारत को नुकसान पहुंचा रही है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 23 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Trending News VIRAL VIDEO Milk Poured Into River Video Viral Milk Video
और पढ़ें
