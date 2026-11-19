भारतीय रेलवे में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं. लंबी दूरी की यात्रा हो या फिर कुछ घंटों का सफर, हर यात्री चाहता है कि उसे टिकट के मुताबिक अपनी निर्धारित सीट मिल जाए, ताकि वह आराम से सफर कर सके. लेकिन कई बार ट्रेन में कुछ लोग दूसरों की आरक्षित सीट पर बैठ जाते हैं और सीट खाली करने के नाम पर विवाद करने लगते हैं. ऐसी स्थिति में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीट को लेकर दो यात्रियों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. हैरानी की बात यह है कि कन्फर्म टिकट दिखाने के बाद भी सीट पर बैठे व्यक्ति का रवैया बदलता नजर नहीं आता.

सीट खाली करने को कहा तो शुरू हुई बहस

वायरल वीडियो में एक यात्री दूसरे व्यक्ति से उसकी सीट खाली करने के लिए कहता दिखाई देता है. वह बार-बार उसे नीचे उतरने और अपनी जगह खाली करने के लिए कहता है. इस दौरान दूसरा व्यक्ति जवाब देता है कि वह अगले स्टेशन पर उतर जाएगा और कुछ देर बैठने की बात कहता है, लेकिन सीट पर अपना अधिकार जताने वाला यात्री उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता. वह कहता है कि यह उसकी सीट है और इसके लिए उसके पास टिकट भी मौजूद है. वह अपना कन्फर्म टिकट भी दूसरे शख्स को दिखाता है. इसके बावजूद दोनों के बीच बहस कम होने के बजाय बढ़ती जाती है.

Verbal Kalesh b/w Two passengers over train https://t.co/ef2V8kX2eN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 18, 2026

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धमकी देने तक पहुंची बात

वीडियो में शख्स दूसरे यात्री को धमकी देते हुए कहता है कि अगर वह नीचे नहीं उतरा तो उसे जबरदस्ती उतार देगा. यहां तक कि वह उसके बैग को उठाकर फेंकने की बात भी कहता है. इस पर दूसरा व्यक्ति सवाल करता है कि जब वह अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार है तो उसे बार-बार परेशान क्यों किया जा रहा है. वह वीडियो बनाने पर भी आपत्ति जताता है और कहता है कि उसका वीडियो न बनाया जाए. इस दौरान पहला व्यक्ति उसे नशे में होने की बात कहता है. वह दावा करता है कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है.

कटिहार स्टेशन का भी किया जिक्र

वीडियो में बहस के दौरान यात्री ने कटिहार स्टेशन का नाम भी लिया. वह आरोप लगाता है कि इस स्टेशन पर इसी तरह की घटनाएं होती हैं और कुछ लोग यात्रियों की सीटों पर कब्जा कर लेते हैं. जब दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है, तो एक व्यक्ति टीटीई को फोन करने और रेलवे पुलिस यानी जीआरपी को बुलाने की बात कहता है. वह दूसरे यात्री को चेतावनी देता है कि शिकायत होने पर उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वायरल वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर कह कहना है कि इतनी बहस करने से अच्छा पुलिस को बुला लो, तो कुछ यूजर्स का कहना है कि शख्स को अगले स्टेशन का इंतजार ही कर लेना चाहिए. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि इससे बहस करना बेकार है, उसे होश ही नहीं है. वहीं एक अन्य यूजर ने भी कमेंट कर कहा कि बहस कब तक करोगे, पुलिस को बुला लो.

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