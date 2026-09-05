Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगक्यूटी अंकल का कमाल, डॉग्स के लिए बनाई स्पेशल कुल्फी; वीडियो वायरल

क्यूटी अंकल का कमाल, डॉग्स के लिए बनाई स्पेशल कुल्फी; वीडियो वायरल

जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स और पेट्स के लिए शुगर-फ्री कुल्फी बेचने वाले शख्स के वीडियो ने जीता सोशल मीडिया का दिल, जानवरों के प्रति इस अनोखे प्यार और इंसानियत की इंटरनेट पर लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Sep 2026 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू लिया. जयपुर की गलियों में घूमते हुए एक डॉग लवर को ऐसा अनोखा नजारा मिला जो आम दिनों में नजर नहीं आता. एक लोकल कुल्फी वाला कुत्तों के लिए खास शुगर-फ्री कुल्फी बनाता है. वीडियो में डॉगी तारा पूरी खुशी से उस कुल्फी को चटकारे लेकर खाती नजर आ रही है. इस छोटे से लेकिन बेहद सोच-समझकर किए गए काम ने लोगों के दिलों को जीत लिया है.

वीडियो में क्या नजर आया?

वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत जयपुर की एक आम सी गली से होती है. कैमरे में एक लोकल कुल्फी वाला नजर आ रहा होता है. यह कुल्फी वाला कुत्तों के लिए खास शुगर-फ्री कुल्फी बनाता है.ऐसे में इस वीडियो को शेयर करने वाले विक्रम मित्तल अपने डॉगी तारा के लिए कुल्फी लेता है. इसके बाद वह डॉगी तारा को ये कुल्फी खिलाता है. तारा बड़े चाव और मस्ती से कुल्फी खाती नजर आती है. वह हर बाइट का मजा लेती है और पूरा कुल्फी चट कर जाती है.

कैप्शन में क्या लिखा?

वीडियो को शेयर करने वाले विक्रम मित्तल ने कैप्शन में लिखा कि जयपुर में घूमते हुए उन्हें ये सबसे अनोखी और सोच-समझकर की गई चीज मिली. उन्होंने बताया कि इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन कितनी खूबसूरत और थॉटफुल है. तारा इस कुल्फी की टेस्ट टेस्टर बनी और उसने इसे पूरे मजे से खाया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vikram Mittal (@vikram_brewer_mittal)

यह भी पढ़ेंः पानी में डूबी सड़क और ठेले पर बाइक! पुलिसवालों का VIDEO देख लोग बोले- गजब जुगाड़

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स भी काफी खुश और भावुक हो गए हैं. लोग अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि कुल्फी वाले का यह काम बहुत सोच-समझकर किया गया काम है, दिल खुश हो गया. दूसरा यूजर लिखता है कि आज के दौर में जानवरों का ख्याल रखने वाले लोग काफी कम हैं, सलाम है ऐसे लोगों को.

एक अन्य यूजर लिखता है कि डॉगी तारा कितनी खुशी से कुल्फी खा रही है, देखकर मन प्रसन्न हो गया. ऐसे ही एक और यूजर लिखता है कि जयपुर में ऐसा कुछ देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा.  इस वीडियो ने एक बार फिर याद दिलाया कि जानवरों के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता पूरे माहौल को और भी सुंदर बना देती है.

यह भी पढ़ेंः एक पव्वा में बन गया बाबा! फ्लाईओवर की छत पर करने लगा साधना, वीडियो वायरल

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Jaipur Dog Kulfi Viral Video Sugar Free Kulfi For Dogs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ट्रेंडिंग
बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल
बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
रीलबाजी के लिए ट्रेन से बाहर झांक रहा था शख्स, खंभे से टकराया सिर और... देखें वीडियो
रीलबाजी के लिए ट्रेन से बाहर झांक रहा था शख्स, खंभे से टकराया सिर और... देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
एक 'गार्लिक नान' के चक्कर में बुरा फंसे दारोगा जी, विधानसभा तक पहुंचा मुद्दा
एक 'गार्लिक नान' के चक्कर में बुरा फंसे दारोगा जी, विधानसभा तक पहुंचा मुद्दा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में बाढ़, 6.65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में बाढ़, 6.65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Embed widget