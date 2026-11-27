Vial Video: हवाई सफर को लोग इसलिए चुनते हैं ताकि वे कम से कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और किसी भी आपात स्थिति में अपनों के पास खड़े रह सकें. लेकिन कई बार एयरलाइंस की अव्यवस्था और फ्लाइट्स में होने वाली बेवजह की देरी यात्रियों के लिए किसी बड़ी मुसीबत का सबब बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो जमकर ट्रेंड कर रहा है, जिसने नेटिजन्स को भावुक करने के साथ-साथ गुस्से से भर दिया है.

दरअसल, इस वायरल वीडियो में एक निजी एयरलाइन की फ्लाइट में हुई देरी के बाद यात्रियों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है. एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट पर सैकड़ों मुसाफिर अपनी उड़ान का इंतजार करते हुए परेशान दिख रहे हैं. इसी भीड़ के बीच एक ऐसा लाचार युवक भी मौजूद है, जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वह अपने घर जाने के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, जबकि बाकी यात्री भी उसके समर्थन में आवाज उठाते हुए सिस्टम को कोस रहे हैं.

पिता के अंतिम संस्कार में जाने के लिए रोता रहा बेटा

वायरल वीडियो में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर स्पाइसजेट की पटना जाने वाली फ्लाइट में हुई देरी से यात्री बेहद परेशान नजर आ रहे हैं. इसी भीड़ के बीच एक बेबस युवक फूट-फूटकर रोता दिख रहा है, जिसके पिता का निधन हो चुका है और उसे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हर हाल में घर पहुंचना है.

एयरलाइन के खिलाफ यात्रियों ने की जमकर नारेबाजी

युवक की यह दर्दनाक हालत देखकर बाकी यात्रियों का गुस्सा भड़क जाता है. सफेद शर्ट पहने एक यात्री काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहता है कि एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पा रहा है, इसके बाद तमाम यात्री गेट नंबर 35 पर स्पाइसजेट शर्म करो के नारे लगाने लगते हैं. वायरल वीडियो में डिस्प्ले बोर्ड पर पटना जाने वाली फ्लाइट कई घंटे लेट दिख रही थी. गुस्साए यात्रियों ने कर्मचारियों से कहा कि जब संसाधन नहीं हैं तो बुकिंग क्यों लेते हैं, आपने विमान सेवा को हरियाणा रोडवेज की बस जैसा बना दिया है. यात्रियों का आरोप है कि जवाब देने के बजाय स्टाफ वहां से बचकर भागता नजर आया.

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वीडियो देख भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

एयरपोर्ट के इस दर्दनाक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक करने के साथ-साथ गुस्से से भर दिया है और यूजर्स एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होकर कमेंट में लिखा, इस बेटे के आंसू देखकर कलेजा फट गया, ऐसी इमरजेंसी में तो एयरलाइन को मानवता दिखानी चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने विमानन कंपनियों की मनमानी पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, मोटी रकम वसूलने के बाद भी फ्लाइट लेट करते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. एक तीसरे यूजर ने सफेद शर्ट वाले यात्री की तारीफ करते हुए लिखा, सलाम है उस भाई को जिसने अकेले रोते हुए लड़के के लिए आवाज उठाई. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पीड़ित युवक के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

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