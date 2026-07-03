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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: भगवा चोला और छपरियों वाला टशन! सड़क पर बाइक से स्टंट करते दिखे बाबा जी, वीडियो वायरल

Viral Video: भगवा चोला और छपरियों वाला टशन! सड़क पर बाइक से स्टंट करते दिखे बाबा जी, वीडियो वायरल

वीडियो में एक बाबा सड़क पर बाइक चला रहे हैं. बाबा ने बाइक के हैंडल पर पैर रखा हुआ है और हाथ छोड़कर बाइक पर आराम से बैठे बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान भी हो गए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Jul 2026 08:37 AM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई बाबाओं की वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी एक बाबा का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन इस बार वायरल हो रहे वीडियो की खास बात यह है कि बाबा का वीडियो किसी मंदिर से नहीं बल्कि सड़क पर बाइक चलाते हुए वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बाबा सड़क पर बाइक चला रहे हैं. बाबा ने बाइक के हैंडल पर पैर रखा हुआ है और हाथ छोड़कर बाइक पर आराम से बैठे बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान भी हो गए. वहीं कई लोग इसे खतरनाक स्टंट भी बता रहे हैं और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. 

सड़क पर बाइक से स्टंट करते दिखे बाबा जी 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @KUNDAN00PATEL नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा कपड़े पहने एक बाबा चलती बाइक पर बिना हैंडल पकड़े आराम से बैठे हुए हैं. उनके दोनों हाथ पूरी तरह खुले हुए हैं और बाइक सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती नजर आ रही है. हालांकि बाबा का एक पैर बाइक के हैंडल पर है. वहीं बाबा की बाइक के आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि स्टंट किसी खाली सड़क पर नहीं बल्कि लोगों की आवाजाही वाली सड़क पर हो रहा था.

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.  वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने भी कैप्शन के साथ लिखा बाबा जी आत्मविश्वास कमाल का है. हाथ पूरी तरह फ्री है, लेकिन सड़क पर जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है. सड़क पर सुरक्षा पहले होनी चाहिए, लापरवाही नहीं हेलमेट और चलाने का तरीका ही सुरक्षित करता है... स्टंट नहीं. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए रिएक्शन 

एक यूजर ने बाबा जी की इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी चौंकाने वाले रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया है यह कोई साधु नहीं सवाधु है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है लगता है बाबा जी भी कोई चमत्कार करना चाहते हैं, लेकिन सड़क पर ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं. एक और यूजर कमेंट करता है बाबा जी में टैलेंट तो है, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है, रोड सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए. वहीं कुछ और यूजर कमेंट करते हैं बाबा जी ने तो गर्दा उड़ा दिया.

एक और यूजर गुस्से में कमेंट करता है स्टंट देखकर लोग ताली बजा देते हैं, लेकिन हादसे के बाद वहीं लोग अफसोस करते हैं. सुरक्षित ड्राइविंग ही असली समझदारी है. हेलमेट और ट्रैफिक नियम कभी नहीं भूलने चाहिए. वहीं एक दूसरे यूजर ने तंज करते हुए कमेंट किया बाबा जी इस टैलेंट को कृपा बात कर अपना नाम कमा लेंगे. वहीं एक यूजर ने तो इतना कह दिया कि एक बार गिर जाए, फिर समझ आएगा कि ऐसे स्टंट क्यों नहीं करने चाहिए. तो वही एक और यूजर लास्ट में कमेंट कर कहता है, लगता है बाबा जी को परलोक जाने की बहुत जल्दी है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Jul 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
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