वायरल होने के लिए क्या-क्या करोगे? रील के लिए बच्चे को बालकनी से कुदाया; भड़के यूजर्स

Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में लोग कई बार ऐसी चीजें ट्राई करने लगते हैं, जिन्हें देखकर कई बार लोग अपना सर पकड़ लेते हैं तो कई लोग इस पर हैरानी जताते दिखते हैं. लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स पाने की होड़ में कुछ लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद कई यूजर्स ने नाराजगी जताई है. वायरल वीडियो में एक शख्स अपने छोटे बच्चे के साथ ऐसा स्टंट करता नजर आता है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं. हालांकि वीडियो में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन बच्चे को इस तरह जोखिम में डालने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

रील बनाने के लिए बच्चे को बालकनी से कुदाया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा हाथ में तिरंगा लिए बालकनी की किनारी पर खड़ा है. बच्चा नीचे की तरफ देख रहा होता है. वहीं नीचे एक आदमी दोनों हाथ फैलाकर खड़ा दिखाई देता है और लगातार बच्चे की ओर देख रहा होता है. कुछ सेकेंड तक दोनों एक-दूसरे की तरफ देखते रहते हैं. इसके बाद बच्चा अचानक बालकनी से नीचे छलांग लगा देता है. नीचे खड़ा व्यक्ति उसे पकड़ लेता है, जिससे बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है. वीडियो में इसके बाद दोनों सामान्य और खुश नजर आते हैं. हालांकि इस पूरी घटना को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने चिंता जाहिर की है.

आज के समय वायरल होने का ऐसा चस्का लगा है कि इंसान इसके लिए हर कुछ दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहा है. अब इस माणस को ही देख लो बेटे को बालकनी से कूदा कर वायरल होने की पिपासा को कैसे शांत कर रहा है. pic.twitter.com/XKkmE1bdy0 — Balmukund Joshi (@balmukundjoshi) June 19, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन दिए. कई यूजर्स ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और इस तरह के वीडियो बनाने पर कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा कि आखिर ऐसा कौन सा वायरल होने का कीड़ा काट जाता है कि लोग अपने ही बच्चे की जान जोखिम में डाल देते हैं.यूजर ने यह भी कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए. एक अन्य यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी बन गई है जो आजकल आम होती जा रही है. वहीं एक यूजर ने सवाल किया कि अगर बच्चा हाथ से छूट जाता तो क्या होता, एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि अगर बच्चा दूसरी तरफ कूद जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

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लोगों ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी दिए रिएक्शन

कई लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि आज तो बच्चा अपने किसी बड़े की मौजूदगी में कूदा, लेकिन आगे वह खेल-खेल में ऐसी हरकत दोहराने की कोशिश कर सकता है.एक यूजर ने लिखा कि अगर बच्चा बाद में अकेले ऐसा करने की कोशिश करे तो उसके लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. कुछ लोगों ने कहा कि केवल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किसी मासूम बच्चे की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए.

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