Bengaluru Video News: बेंगलुरु में केरल के एक छात्र को अपनी मॉडिफाइड कार को मौज-मस्ती के लिए चलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ा. कार को इस तरह मॉडिफाई किया गया था कि उसके एग्जॉस्ट से आग निकलती थी, जो सार्वजनिक सड़कों पर गैरकानूनी माना जाता है. बेंगलुरु के येलाहांका क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने छात्र से 1.11 लाख रुपये का जुर्माना वसूला.

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा कि सार्वजनिक सड़कें स्टंट करने के लिए नहीं हैं और वाहन के एग्जॉस्ट को इस तरह से संशोधित करना जिससे चिंगारी या आग निकले, गैरकानूनी है. साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे कामों में शामिल होने वालों को परिणाम भुगतने होंगे.

Fire from the exhaust? Expect the cost. Public roads aren’t stunt posts.



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವ ಜಾಗವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ (Exhaust) ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕಿಡಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.#NoStunts… pic.twitter.com/c6cJOShJaW — ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ BengaluruTrafficPolice (@blrcitytraffic) January 15, 2026

वीडियो और दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर किए

ट्रैफिक विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कार के एग्जॉस्ट से आग निकलती दिखाई दे रही थी, इसके बाद आरटीओ द्वारा पुलिस को लिखा गया एक आधिकारिक पत्र भी दिखाया गया.

वीडियो में जुर्माने की रसीद भी दिखाई गई, जिसमें 1,11,500 रुपये का भुगतान दर्ज था और अंत में, एक पुलिस अधिकारी मॉडिफाइड कार के बगल में खड़ा दिखाई दिया.

सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की सराहना की. एक यूजर ने टिप्पणी की, "खुशी है कि आपने दृढ़ रुख अपनाया और अधिकतम जुर्माना लगाया. अब नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का समय आ गया है."

एक दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, "बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने शानदार काम किया है."