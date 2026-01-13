Viral Video News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऊंची इमारत पर काम कर रहे एक पुताई वाले और सानिया मिर्जा नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत दिखाई गई है. वीडियो की शुरुआत में हल्के-फुल्के और दोस्ताना अंदाज में होती है, लेकिन जल्द ही एक चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलता है.

मासिक कमाई सुनकर हैरान हुई महिला

सानिया मिर्जा वीडियो में हिंदी में बातचीत करते हुए मजाकिया अंदाज से पुताई वाले से पूछती हैं कि क्या ऊंचाई पर काम करते समय पहनने वाला सेफ्टी हार्नेस से उनकी पीठ में दर्द होता है.

साथ ही वह कहती हैं कि खूब कमाता होगा. लेकिन पुताई वाला अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए शांत भाव से जवाब देता है कि उसे कोई दर्द नहीं होता और उसकी मासिक तनख्वाह सिर्फ 35,000 रुपये है. इस रकम को सुनकर मिर्जा हैरान रह जाती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Saniya Mirza (@saniya.mirzzaa)

बातचीत के दौरान पुताई वाले ने अपने बारे में कुछ और जानकारी देते हुए कहा कि वह पढ़ा-लिखा है और उसने डिग्री हासिल की है, साथ ही यह भी बताता है कि उसके पास कई योग्यताएं भी हैं. उन्होंने बताया कि उनके भाई सेना में हैं और बहन बिहार पुलिस में कार्यरत हैं.

पेंटिंग के साथ खेती से कमाते हैं सालाना 10 लाख

बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि पेंटिंग के साथ-साथ वह खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी खेती से होने वाली आय उनके भाई-बहनों से अधिक है, तो उन्होंने खुलासा किया कि वे गन्ने की बिक्री से सालाना लगभग 10 लाख रुपये कमाते हैं. यह जानकारी इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए किसी बड़े सरप्राइज़ से काम नहीं थी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम यूजर्स ने उनकी मेहनत और खेती के जरिए मिली सफलता पर हैरानी और प्रशंसा व्यक्त की. एक यूजर ने लिखा, "हर कोई सिर्फ कमाई पर ध्यान दे रहा है, उनकी मेहनत और जान जोखिम में डालने को कोई नहीं देख रहा."

एक दूसरे व्यक्ति ने टिप्पणी की, "लोग अक्सर सफलता को सिर्फ कमाई की मात्रा से ही मापते हैं. लेकिन वे जीवनशैली, सामाजिक जीवन, शिक्षा और सुरक्षा जैसे पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं."

एक तीसरे व्यक्ति ने कमेंट किया "किसी किताब को उसके कवर से मत आंकिए, इसका यह एकदम सही उदाहरण है."

चौथे व्यक्ति ने कहा "वह जो खतरा मोल लेते है उसके बदले उन्हें बहुत कुछ मिलता है!! हमारी डिग्रियां सिर्फ हमें इन जीवन जोखिमों को उठाए बिना कमाने में मदद करती हैं... इससे हम उनसे बड़े नहीं बन जाते... कारीगर, बढ़ई और इलेक्ट्रीशियन बहुत कमाते हैं... और साथ ही ज्यादातर छोटे दुकानदार भी... इसलिए बेहतर यही है कि आप सम्मानपूर्वक वह काम करें जिससे आपको अच्छा पैसा मिले और किसी की जेब पर बोझ न पड़े."