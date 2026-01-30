Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ब्लॉगर ने डिलीवरी सेवाओं के पीछे का सच सामने रखा. वीडियो में ब्लॉगर कहता है, "कुछ लोगों का भ्रम तोड़ता हूं, जो 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में खाना ऑर्डर कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि कोई उनका खाना तुरंत तैयार कर रहा है. लेकिन वास्तविकता यह है कि सबकुछ फ्रोजन है."

इस वीडियो ने बहुत से लोगों के लिए नया नजरिया पेश किया. अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी ऑर्डर की गई डिश तुरंत रसोई में तैयार होती है, लेकिन असलियत यह है कि यह पहले से ही तैयार और फ्रोजन होती है. इसका उद्देश्य केवल तेज डिलीवरी समय देना और ग्राहकों को संतुष्ट रखना है.

"कुछ लोगों का भ्रम तोड़ता हूं, जो 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में खाना ऑर्डर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोग उनका खाना तैयार करने हो बैठे हैं। सबकुछ फ्रोजन है।"



फ्रिज में जमे पकवानों का सच

वीडियो में ब्लॉगर ने फ्रिज के अंदर की स्थिति भी दिखाई. उसने जमे हुए डाल, चावल, कड़ी, पराठे और यहां तक कि रसमलाई तक को फ्रोजन दिखाया. यह दृश्य दर्शकों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि ऑर्डर होने के बाद ही खाना ताजा बनाया जाता है.

ब्लॉगर ने यह भी स्पष्ट किया कि इन फूड आइटम्स को फ्रोजन करके रखा जाता है ताकि उन्हें जल्दी तैयार किया जा सके और डिलीवरी समय कम रखा जा सके. दर्शकों को यह समझाने की कोशिश की गई कि 10 मिनट डिलीवरी का मतलब यह नहीं है कि खाना तुरंत रसोई में बनाया गया.

फ्रोजन फूड की सच्चाई से आंखें खुलीं

वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "वाह! अब समझ में आया कि 10 मिनट में खाना कैसे आता है. लगता है कि हम हमेशा ही धोखे में रहते थे." एक अन्य यूजर ने कहा, "यह सच में आंखें खोल देने वाला वीडियो है. अब अगली बार मैं सोचकर ही ऑर्डर करूँगा और रेस्टोरेंट वालों की मेहनत को भी समझूँगा."