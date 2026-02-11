हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ये है डांस वाली पढ़ाई, माड़ साहब ने दिनों के नाम पर क्लास में बच्चों से लगवाए ठुमके, वीडियो वायरल

Viral ClassRoom: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों के सामने खड़े होकर पहले खुद स्टेप्स करते हैं और फिर बच्चों को भी साथ में दोहराने के लिए कहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 11 Feb 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पढ़ाने के पारंपरिक तरीकों पर नई बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में एक टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ डांस करते हुए अंग्रेजी के दिनों के नाम सिखाते नजर आ रहे हैं. “मन मन मंडे, सन सन संडे, टू टू ट्यूजडे” जैसे शब्दों को ठुमकों और इशारों के साथ दोहराकर टीचर बच्चों को आसानी से याद करवाते दिख रहे हैं. वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है और इसे पढ़ाई को मजेदार बनाने का बेहतरीन तरीका बताया जा रहा है.

क्लासरूम में दिखा अलग अंदाज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों के सामने खड़े होकर पहले खुद स्टेप्स करते हैं और फिर बच्चों को भी साथ में दोहराने के लिए कहते हैं. बच्चे पूरे उत्साह के साथ टीचर की नकल करते हैं और दिनों के नाम बोलते हुए डांस करते नजर आते हैं. क्लासरूम का माहौल किसी सामान्य पढ़ाई की जगह खेल और मस्ती से भरा दिखाई देता है. वीडियो में टीचर दिनों के नाम को एक गीत की तरह गा रहे हैं और बच्चे इसी की कॉपी करते हुए ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝐃𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚 (@dharma_kalisetti)

इस तरह की एक्टिविटी से बोर नहीं होते बच्चे

टीचर का यह तरीका बच्चों को रटाने की बजाय समझाने और महसूस कराने पर आधारित है. म्यूजिक, रिदम और बॉडी मूवमेंट के जरिए बच्चों को अंग्रेजी के दिनों के नाम सिखाए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चों की याददाश्त मजबूत होती है और वे बिना दबाव के चीजें सीखते हैं.

यह भी पढ़ें: शख्स ने रेलवे ट्रैक के बीच से बचाई गायों की जान, यहां देखे वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने लिखा कि काश हमारे समय में भी ऐसे टीचर होते. कुछ यूजर्स ने इसे बच्चों के मानसिक विकास के लिए शानदार बताया, तो कुछ ने कहा कि पढ़ाई अगर ऐसे हो तो बच्चे स्कूल जाने से कभी न कतराएं. वीडियो को dharma_kalisetti नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट चेक इन के बाद कहां जाता है आपका लगेज? कैमरे ने खोला सामान के सफर का चौंकाने वाला राज

Published at : 11 Feb 2026 04:06 PM (IST)
Dance In Classroom TRENDING VIRAL VIDEO
