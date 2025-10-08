आज का जमाना पूरी तरह बदल चुका है. पहले अगर किसी को फेमस होना होता था तो उसके लिए टीवी, रेडियो या अखबार का सहारा लेना पड़ता था. अब ऐसा नहीं है. अब हर किसी के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट का साथ है. आज अगर किसी के पास टैलेंट है तो वह कहीं से भी दुनिया को दिखा सकता है. एक वीडियो, एक फोटो या एक छोटी-सी क्लिप भी अब लोगों को फेमस बना सकती है. सोशल मीडिया ने हर किसी को मंच दे दिया है चाहे वह शहर में रहने वाला हो या किसी छोटे से गांव में हो. इसी सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. इस वीडियो में गांव की एक लड़की ने कुछ ऐसा डांस किया, जो लोगों को हैरान कर रहा है और सोचने पर मजबूर भी कर रहा है.

क्या है इस वायरल वीडियो में खास?

हाल ही में X यूजर @prem103103 ने एक वीडियो शेयर किया है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. इस वीडियो में गांव की एक युवती पारंपरिक घाघरा-चोली पहनकर बॉलीवुड के मशहूर गाने बिल्लो रानी पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. उसका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और एक्सप्रेशन इतने दमदार हैं कि देखने वालों की नजरें उस पर टिक जाती हैं, लेकिन इस डांस में जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी, वे उसके बोल्ड डांस स्टेप्स थे. एक तरफ कुछ लोग उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह के स्टेप्स गांव की लड़की के लिए बहुत ज्यादा बोल्ड हैं.

Street Dance 🩰🎶🩰🎶🩰

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ लोग लड़की की हिम्मत और कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- गांव की लड़की होते हुए इतना कॉन्फिडेंट डांस करना वाकई काबिल-ए-तारीफ है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि ऐसे स्टेप्स गांव में करना सही नहीं है. इससे हमारी संस्कृति पर गलत असर पड़ता है. कुछ लोग कह रहे हैं, लड़की ने साबित किया कि गांव की लड़कियां भी अब पीछे नहीं हैं. हालांकि, कुछ ने आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा डांस देखकर शर्म आती है और इतने बोल्ड स्टेप्स देख आंखें बंद कर लेंगे.

