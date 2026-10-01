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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगReel बनाने का ऐसा क्रेज! ट्रेन के आगे पल्लू बांधकर महिला ने किया डांस

Reel बनाने का ऐसा क्रेज! ट्रेन के आगे पल्लू बांधकर महिला ने किया डांस

वायरल वीडियो में महिला ने ट्रेन के इंजन से साड़ी का पल्लू बांधकर रेलवे ट्रैक पर डांस करती नजर आती है. जानिए पूरी वायरल वीडियो में क्या है और सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Oct 2026 09:24 PM (IST)
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  • वीडियो पर सुरक्षा, जिम्मेदारी पर उठे सोशल मीडिया सवाल.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली Reels में लोग अक्सर कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं. कभी कोई फिल्मी सीन को अपने अंदाज में दोबारा क्रिएट करता दिखता है, तो कभी आम जगह को ही वीडियो की शूटिंग लोकेशन बना देता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक महिला साड़ी पहनकर रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन के सामने डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो में महिला ने अपनी साड़ी का पल्लू ट्रेन के इंजन से बांधा हुआ है और इसके बाद वह फिल्मी अंदाज में डांस करती नजर आती है. 

यह वीडियो X पर The Nalanda Index नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट में Reel और सोशल मीडिया पर ज्यादा Views और Likes पाने की कोशिश को लेकर सवाल उठाया गया है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

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ट्रेन के आगे पल्लू बांधकर महिला ने किया डांस

वीडियो में महिला साड़ी और सनग्लासेस पहने रेलवे ट्रैक पर खड़ी दिखाई देती है. उसके पीछे एक ट्रेन खड़ी है. महिला अपनी साड़ी के पल्लू का एक सिरा ट्रेन के इंजन से जोड़ती है और फिर आगे आकर गाने के साथ डांस करना शुरू कर देती है. डांस के दौरान महिला कई बार ट्रेन की तरफ इशारा करती है और चेहरे के अलग-अलग एक्सप्रेशन देती है. पूरा सीन ऐसा नजर आता है, जैसे किसी Bollywood फिल्म के ट्रेन वाले डांस सीक्वेंस को Reel के लिए दोहराने की कोशिश की जा रही हो. 

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की भी भरमार रही. किसी ने कमेंट किया, वाह क्या सीन है, तो किसी ने लिखा, रील के लिए कुछ भी, एक यूजर ने मजाक में कहा, Bollywood की शूटिंग चल रही है क्या, वहीं दूसरे ने लिखा, पल्लू का कनेक्शन तो ट्रेन से ही जोड़ दिया. इसके अलावा कुछ लोगों ने वीडियो की जगह और इसे बनाने के तरीके को लेकर भी सवाल किए.

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वीडियो पर उठे सवाल

वीडियो पर कुछ यूजर्स ने रेलवे से जुड़े आधिकारिक अकाउंट्स को टैग करते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग भी की. एक यूजर ने यह जानने की कोशिश की कि वीडियो किस रेलवे स्टेशन या राज्य का है. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 09:24 PM (IST)
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