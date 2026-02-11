Viral video: सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो दिल दहलाने वाले होते हैं, तो वहीं कुछ वीडियो न चाहकर हंसने पर मजबूर करने वाले होते हैं, जैसा कि इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर लगा हुआ अनोखा पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

आमतौर पर पेट्रोल पंप पर “धूम्रपान निषेध” जैसे सामान्य चेतावनी संदेश लिखे होते हैं, लेकिन इस पोस्टर में चेतावनी के साथ ऐसा वाक्य लिखा गया है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया और हंसने पर मजबूर कर दिया है.

पोस्टर पर साफ शब्दों में क्या लिखा है?

Someone give this petrol pump owner an award 😭😭😭



Itna Sach nahin Bolna tha 🔥🔥🔥#FI pic.twitter.com/iARFHbUPMW — Fundamental Investor ™ 🇮🇳 (@FI_InvestIndia) February 10, 2026

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि पोस्टर पर साफ शब्दों में लिखा है कि धूम्रपान निषेध, आपकी ज़िंदगी भले ही बेकार हो, लेकिन हमारा पेट्रोल बहुत महंगा है. इस पोस्टर को देखकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

जहां एक ओर यह संदेश धूम्रपान से होने वाले खतरे की तरफ इशारा करता है, तो वहीं दूसरी ओर इसे ताने वाले अंदाज में लिखा गया है. पेट्रोल जैसी ज्वलनशील वस्तु के पास धूम्रपान करना कितना खतरनाक हो सकता है, यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन इस पोस्टर ने चेतावनी को अलग अंदाज में पेश किया है.

यूजर ने कहा – इतना सच नहीं बोलना था

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है. इसे @FI_InvestIndia नाम के एक यूजर ने साझा किया है. वीडियो के साथ उन्होंने मजेदार टिप्पणी लिखी – किसी को इस पेट्रोल पंप मालिक को एक पुरस्कार देना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा – इतना सच नहीं बोलना था.

इस वीडियो को अब तक 156.7K Views मिल चुके हैं. एक साधारण चेतावनी बोर्ड को अनोखे अंदाज़ में लिखकर पेट्रोल पंप मालिक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर जबरन खींच लिया है जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.